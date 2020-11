Stati Uniti

Il candidato democratico Joe Biden è in testa nelle elezioni presidenziali del 3 novembre. Se sarà confermata la sua vittoria in Wisconsin e Michigan, gli basterà conquistare due dei quattro stati ancora in bilico (uno solo se fosse la Pennsylvania). Biden ha attualmente un lieve vantaggio in Arizona e Nevada, ed è in rimonta in Pennsylvania e Georgia. Il presidente Donald Trump ha chiesto un riconteggio dei voti in Wisconsin e ha avviato azioni legali in Michigan e Pennsylvania.

Etiopia

Il 4 novembre il primo ministro e premio Nobel per la pace Abiy Ahmed ha avviato un’operazione militare nel Tigrai, nel nord del paese, dopo aver accusato il Fronte popolare di liberazione del Tigrai, il partito al potere nella regione, di aver condotto due attacchi contro una base militare a Mekele e a Dansha.

Mozambico

Fonti locali hanno annunciato il 4 novembre che alcuni uomini armati, probabilmente jihadisti, hanno ucciso cinque adulti e 15 ragazzi durante una cerimonia d’iniziazione nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del paese. La polizia ha trovato i corpi decapitati delle vittime in una foresta del distretto di Muidumbe. Nella provincia è attiva dal 2017 una milizia jihadista legata al gruppo Stato islamico.

Arabia Saudita

Il 4 novembre il governo ha annunciato una riforma del sistema kafala, che sottopone circa dieci milioni di lavoratori stranieri a una serie di restrizioni. A partire dal marzo 2021 i lavoratori non avranno più bisogno dell’autorizzazione del loro datore di lavoro per cambiare impiego e per lasciare il paese. Le organizzazioni per la difesa dei diritti umani equiparano il sistema kafala a una forma di schiavitù.

Unione europea-Bielorussia

Gli ambasciatori dei ventisette paesi dell’Unione europea hanno dato il via libera il 4 novembre a una procedura che permetterà di sanzionare il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko, suo figlio Viktor e altre 13 persone, per la loro responsabilità nei brogli nelle elezioni presidenziali del 9 agosto e nella successiva repressione nel paese.

Austria

Il 4 novembre il governo ha ammesso che l’attacco jihadista del 2 novembre a Vienna, che ha causato la morte di quattro persone, è stato favorito da una serie di errori. Il ministro dell’interno Karl Nehammer ha confermato che i servizi segreti slovacchi avevano comunicato ai loro colleghi austriaci che l’autore dell’attacco, Kujtim Fejzulai, aveva cercato di procurarsi delle munizioni in Slovacchia. Inoltre, Fejzulai era stato condannato nel 2019 per aver cercato di raggiungere la Siria, ma era stato scarcerato in anticipo.