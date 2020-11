Stati Uniti

L’8 novembre il vincitore delle elezioni presidenziali Joe Biden e la futura vicepresidente Kamala Harris hanno avviato la transizione verso la Casa Bianca, delineando sul sito buildbackbetter le loro quattro priorità: la lotta alla pandemia, la ricostruzione economica, la giustizia razziale e la crisi climatica. L’insediamento di Biden è previsto il 20 gennaio 2021. Intanto è ancora in corso lo scrutinio in quattro stati: Alaska, Arizona, Georgia e North Carolina.

Azerbaigian-Armenia

L’8 novembre il presidente azero Ilham Aliyev ha annunciato che l’esercito ha assunto il controllo della città di Shusha, nella regione separatista del Nagorno Karabakh. Secondo il governo armeno, i combattimenti sono però ancora in corso. Shusha si trova ad appena 15 chilometri da Stepanakert, la capitale del Nagorno Karabakh. Alla fine di settembre l’Azerbaigian ha lanciato un’offensiva per riprendere il controllo del Nagorno Karabakh, che ha una popolazione quasi esclusivamente armena e ha il sostegno di Erevan.

Georgia

Decine di migliaia di persone hanno partecipato l’8 novembre a una manifestazione a Tbilisi per denunciare brogli nelle elezioni legislative del 31 ottobre e chiedere un nuovo scrutinio. La polizia ha usato i cannoni ad acqua contro i manifestanti. Secondo i risultati definitivi delle elezioni, la coalizione al potere Sogno georgiano, guidata dal miliardario Bidzina Ivanishvili, ha vinto con il 48 per cento dei voti.

Etiopia

L’8 novembre il primo ministro Abiy Ahmed ha licenziato il capo di stato maggiore dell’esercito Adem Mohammed, quattro giorni dopo aver ordinato un’offensiva militare nella regione del Tigrai, nel nord del paese. Al suo posto ha nominato il generale Berhanu Jula. Addis Abeba accusa le autorità del Tigrai di avere ambizioni secessioniste.

Birmania

L’8 novembre gli elettori sono andati alle urne per le seconde elezioni legislative dal 2011, quando è stata sciolta la giunta militare al potere da cinquant’anni. La Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suo Kyi è la grande favorita del voto. Il nuovo parlamento procederà poi all’elezione del presidente birmano, che non potrà essere Aung San Suu Kyi, sposata con uno straniero.

Giappone

Il principe Fumihito, noto anche come Akishino, 54 anni, fratello dell’imperatore Naruhito, è stato proclamato l’8 novembre erede al trono durante una cerimonia a Tokyo. Naruhito, che è diventato imperatore nel 2019 in seguito all’abdicazione di suo padre Akihito, non ha figli maschi e sua figlia non può accedere al trono.

Bolivia

L’8 novembre Luis Arce si è insediato come capo dello stato dopo aver vinto le elezioni presidenziali del 18 ottobre. L’insediamento di Arce, un economista di 57 anni, segna il ritorno al potere del Movimento per il socialismo (Mas), il partito di sinistra fondato dall’ex presidente Evo Morales, che si era dimesso nel novembre 2019 dopo essere stato accusato di frode elettorale. Proprio oggi è previsto il ritorno nel paese di Morales, che viveva in Argentina.