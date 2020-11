Stati Uniti

Il 12 novembre l’Agenzia per la cibersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture (Cisa), che dipende dal dipartimento della sicurezza interna, ha affermato che le elezioni presidenziali del 2020 “sono state le più sicure nella storia degli Stati Uniti” e che ”non è emersa alcuna prova di irregolarità”. In un’intervista all’emittente Cbs, l’ex presidente Barack Obama ha affermato che il rifiuto di Donald Trump di accettare la sconfitta “rischia di minare la democrazia statunitense”.

Birmania

Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative dell’8 novembre, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd), guidata da Aung San Suu Kyi, ha ottenuto la maggioranza dei seggi in parlamento e potrà formare il prossimo governo. L’esercito mantiene però un ruolo importante nel paese: la costituzione gli assegna un quarto dei seggi in parlamento e tre ministeri chiave (interno, difesa e frontiere).

Libia

Il 12 novembre l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato che almeno 74 persone sono morte in un naufragio al largo di Homs, una città portuale nel nordovest del paese. Quarantasette migranti sono stati invece soccorsi. Dall’inizio dell’anno almeno novecento persone sono morte nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l’Europa.

Etiopia

Il 12 novembre l’ong Amnesty international ha denunciato un massacro di civili avvenuto nella notte del 9 novembre a Mai Kadra, nella regione settentrionale del Tigrai, dove dal 4 novembre è in corso un’offensiva dell’esercito. Il massacro, che potrebbe aver causato centinaia di vittime, sarebbe stato compiuto da una milizia legata al Fronte popolare di liberazione del Tigrai, il partito al potere nella regione. Addis Abeba accusa le autorità del Tigrai di avere ambizioni secessioniste.

Burkina Faso

Un portavoce del governo ha annunciato il 12 novembre che quattordici soldati sono morti in un’imboscata nella provincia di Oudalan, nel nord del paese, vicino al confine con il Mali e il Niger. L’attacco, uno dei più gravi compiuti contro l’esercito negli ultimi cinque anni, è stato attribuito alle milizie jihadiste attive nella regione. Il 22 novembre si svolgeranno nel paese le elezioni presidenziali e legislative.

Belize

Il Partito unito del popolo (Pup, centrosinistra), la principale formazione d’opposizione, ha vinto le elezioni legislative dell’11 novembre, ottenendo 26 seggi sui 31 della camera dei rappresentanti. Il leader del partito, Johnny Briceño, sarà il nuovo premier. Negli ultimi dodici anni il paese è stato guidato dal conservatore Dean Barrow, leader del Partito democratico unito (Udp).