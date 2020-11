Etiopia-Eritrea

Il 15 novembre Debretsion Gebremichael, leader del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf), il partito al potere nella regione nel nord dell’Etiopia, ha rivendicato il lancio di alcuni razzi verso la capitale eritrea Asmara, avvenuto il giorno prima. Gebremichael sostiene che l’Eritrea stia collaborando all’offensiva di Addis Abeba nel Tigrai, lanciata il 4 novembre. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace, accusa le autorità del Tigrai di avere ambizioni secessioniste.

Marocco-Sahara Occidentale

Il 15 novembre il Fronte Polisario, il movimento che si batte per l’indipendenza del Sahara Occidentale, ha annunciato l’integrazione di migliaia di volontari nelle forze armate sahrawi per fronteggiare un’offensiva del Marocco. Il 13 novembre l’esercito marocchino ha avviato un’operazione militare nella zona tampone di Guerguerat per riaprire, dopo tre settimane di blocco, una strada che porta in Mauritania. Il Marocco considera il Sahara Occidentale parte del suo territorio, mentre il Fronte Polisario chiede il rispetto di un accordo di cessate il fuoco firmato nel 1991 con la mediazione delle Nazioni Unite, che prevede un referendum per l’autodeterminazione.

Perù

Il presidente ad interim Manuel Merino si è dimesso il 15 novembre dopo la violenta repressione da parte della polizia di una manifestazione di protesta a Lima, in cui due persone sono morte e un centinaio sono rimaste ferite. I manifestanti erano scesi in piazza per contestare la destituzione il 9 novembre del presidente Martín Vizcarra, legata a un presunto episodio di corruzione nel 2014. Il parlamento dovrà ora eleggere un nuovo presidente ad interim fino alla scadenza del mandato di Vizcarra, il 28 luglio 2021.

Bielorussia

Il 15 novembre più di mille persone sono state arrestate a Minsk e in altre città del paese durante le manifestazioni di protesta contro la rielezione di Aleksandr Lukašenko nelle presidenziali del 9 agosto, avvenuta grazie ai brogli. I manifestanti hanno anche accusato la polizia di aver ucciso l’oppositore Roman Bondarenko, 31 anni, arrestato l’11 novembre e morto poche ore dopo in ospedale con lesioni cerebrali.

Moldova

La candidata filoeuropea Maia Sandu ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali del 15 novembre. Sandu, 48 anni, ha ottenuto il 57 per cento dei voti, contro il 43 per cento del presidente uscente, il filorusso Igor Dodon. È la prima donna eletta presidente nell’ex repubblica sovietica.

Commercio

Il 15 novembre quindici paesi dell’Asia e del Pacifico hanno firmato un accordo commerciale, promosso dalla Cina, nel corso di un vertice dell’Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean) che si è svolto in videoconferenza. Il Partenariato regionale economico globale (Rcep) comprende i dieci paesi dell’Asean (Indonesia, Thailandia, Singapore, Malaysia, Filippine, Vietnam, Birmania, Cambogia, Laos e Brunei) e altri cinque paesi: Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.