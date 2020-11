Dove si rischia di più il contagio Ambienti chiusi, aria aperta, uso della mascherina, distanziamento: identificare i contesti più favorevoli alla diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale per contenere l’epidemia. Uno studio ha esaminato i casi di contagio durante un seminario buddista in Cina, nel video di Le Monde.

Angelo Mastrandrea Così si liquida una fabbrica oggi Bastano tre ore. È successo alla Yokohama di Ortona, che produce tubi per il petrolio.

Giuseppe Rizzo Una mattina con chi fa i test ai più poveri Non avere una casa o un medico può esporre a più rischi. A Roma c’è chi costruisce un’alternativa.

Il bello del silenzio

Ci rilassa, alza il volume dei nostri pensieri e ci fa entrare in sintonia con il mondo. Cosa succede nel nostro cervello quando intorno a noi non ci sono più rumori. L’articolo di Daniel A. Gross per il mensile scientifico statunitense Nautilus, dall’archivio di Internazionale.