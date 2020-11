Stati Uniti

Il 23 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha dato il via libera al processo di transizione verso l’amministrazione Biden, senza però riconoscere esplicitamente la sconfitta. Nel frattempo il presidente eletto Joe Biden ha annunciato le prime nomine: Antony Blinken sarà il segretario di stato, Alejandro Mayorkas dirigerà il dipartimento della sicurezza interna e John Kerry assumerà l’incarico di inviato speciale del presidente per il clima. Janet Yellen, ex presidente della Federal reserve, è stata scelta per guidare il tesoro, prima donna a ricoprire l’incarico.

Israele-Arabia Saudita

Il 23 novembre i mezzi d’informazione israeliani hanno rivelato che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha effettuato una prima storica visita in Arabia Saudita. Netanyahu si sarebbe imbarcato su un aereo privato con il direttore del Mossad Yossi Cohen e avrebbe incontrato a Neom, nel nordovest del paese, il principe ereditario Mohammed bin Salman e il segretario di stato statunitense Mike Pompeo.

Etiopia

Il presidente del Tigrai, Debretsion Gebremichael, ha respinto il 23 novembre l’ultimatum lanciato dal primo ministro Abiy Ahmed, che aveva dato alla regione dissidente 72 ore per arrendersi. Alla scadenza dell’ultimatum l’esercito etiope dovrebbe circondare Mekele, il capoluogo del Tigrai. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur), più di 40mila abitanti del Tigrai si sono rifugiati in Sudan.

Repubblica Democratica del Congo

Il 23 novembre un tribunale militare di Goma ha condannato all’ergastolo Ntabo Ntaberi, noto come Sheka, ex capo della milizia Nduma defense of Congo (Ndc). Ntaberi è stato condannato per le atrocità commesse nei confronti dei civili nell’est del paese tra il 2010 e il 2017, tra cui omicidi, stupri e arruolamento di ragazzi di età inferiore a 15 anni.

Guatemala

Il parlamento ha sospeso il 23 novembre l’approvazione della legge di bilancio per il 2021, che negli ultimi giorni aveva causato una serie di manifestazioni di protesta nel paese. I manifestanti chiedevano le dimissioni del presidente conservatore Alejandro Giammattei, accusato di trascurare la lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Il 21 novembre era stata anche incendiata la sede del parlamento.

Cina

Il 24 novembre la sonda Chang’e-5, a bordo di un missile Lunga marcia 5, è stata lanciata con successo dall’isola di Hainan. Raccoglierà campioni di roccia sulla Luna e tornerà sulla Terra a metà dicembre. Sono passati più di quarant’anni da quando le ultime missioni statunitensi e sovietiche hanno riportato sulla Terra campioni lunari. Pechino punta a inviare degli astronauti sulla Luna entro il 2030.