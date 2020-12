Israele

Il 1 dicembre Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e bianco e ministro della difesa, ha annunciato che sosterrà una mozione dell’opposizione per chiedere lo scioglimento della Knesset e nuove elezioni. Gantz accusa il primo ministro Benjamin Netanyahu di occuparsi dei suoi problemi personali, in particolare giudiziari, trascurando i compiti di governo. Oggi si terrà una prima votazione alla Knesset, ma per avere effetto la mozione dovrà essere approvata tre volte.

Cina

Il 2 dicembre Joshua Wong, uno dei leader del movimento per la democrazia a Hong Kong, è stato condannato a 13 mesi e mezzo di prigione per il suo ruolo nelle manifestazioni di protesta del 2019. Altri due attivisti, Agnes Chow e Ivan Lam, sono stati condannati rispettivamente a dieci e a sette mesi di prigione.

Germania

Un uomo di 51 anni è piombato il 1 dicembre con la sua automobile in una zona pedonale a Treviri, nell’ovest del paese, causando cinque morti e 15 feriti. Secondo la polizia, l’uomo era ubriaco e soffrirebbe di disturbi psichici.

Paesi Bassi

Un tribunale dell’Aja ha avviato il 1 dicembre l’esame di una denuncia presentata da alcune ong ambientaliste contro la multinazionale petrolifera Shell, accusata d’ignorare l’accordo di Parigi sul clima e di non aver ridotto le emissioni di gas serra. Più di 17mila cittadini olandesi si sono costituiti parte civile.

Argentina

Il 1 dicembre la camera dei deputati ha avviato la discussione su un progetto di legge, presentato dal presidente Alberto Fernández, che prevede la legalizzazione dell’aborto entro la quattordicesima settimana di gravidanza. Nel 2018 la camera aveva approvato un progetto simile, che però era stato bocciato dal senato qualche settimana dopo. Oggi l’interruzione di gravidanza è ammessa solo in caso di stupro o pericolo di vita per la gestante.

Stati Uniti-Africa

Le multinazionali Nestlé e Cargill hanno presentato il 1 dicembre un ricorso alla corte suprema statunitense per chiedere la fine dei procedimenti giudiziari nei loro confronti per complicità nel lavoro forzato di bambini nelle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio. La denuncia era stata presentata da sei maliani costretti a lavorare nelle piantagioni da cui le due aziende acquistano il cacao. Nel frattempo, la Costa d’Avorio e il Ghana hanno lanciato un’offensiva contro le multinazionali del cioccolato per chiedere un aumento dei compensi per i coltivatori locali.

Nigeria

Il 1 dicembre il gruppo jihadista Boko haram ha rivendicato l’attacco del 28 novembre contro i contadini che lavoravano nei campi vicino a Maiduguri, nello stato nordorientale di Borno. Il bilancio dell’attacco è sceso da 110 a 76 vittime. Il massacro si è verificato nel giorno delle elezioni amministrative nello stato, le prime dall’inizio dell’insurrezione jihadista nel 2009.

Spazio

Il 1 dicembre la sonda cinese Chang’e-5 si è posata con successo sulla Luna. Raccoglierà circa due chilogrammi di roccia, scavando fino a due metri di profondità, e tornerà sulla Terra entro metà dicembre. Pechino punta a inviare degli astronauti sulla Luna entro il 2030.