Franco Lorenzoni Tempo pieno a scuola per tutti Si faranno delle resistenze, ma ci sono sette buone ragioni per garantirlo a ragazze e ragazzi.

Zuhair al Jezairy In Iraq aumenta la violenza contro le donne La pandemia ha esasperato una situazione già difficile per le irachene.

L’ultima crociata di re Diego Fondamentalmente questa è una storia crepuscolare: un vecchio idolo del calcio soccorre una squadra modesta e quasi destinata alla retrocessione. Ma le cose non sono così semplici. L’articolo di Enric González per il quotidiano El País, dall’archivio di Internazionale.

Marino Sinibaldi

Il gusto dell’incontro

Il documentario Suole di vento ripercorre la vita anarchica ma mai solitaria di Goffredo Fofi.

Daniele Cassandro

Viaggio al termine della seratona

Gli Everything but the Girl c’insegnano a piangere in discoteca senza vergognarci.

David Sims

Uno dei peggiori film dell’anno

Elegia americana è una descrizione caricaturale di un mondo che Hollywood non riesce a comprendere.

Giovanni Ansaldo

L’orgoglio di Bad Bunny

El último tour del mundo è un ottimo disco, con più sostanza di quanto sembra.

Fotografia

Un pianeta in crisi

Il libro Planet book racconta la crisi climatica attraverso duecento fotografie di autori internazionali.