Ambiente

Il 2 dicembre, in un discorso alla Columbia university di New York, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha detto che “l’umanità ha dichiarato guerra alla natura”, definendolo “un comportamento suicida” e auspicando un “rapido intervento per ristabilire l’equilibrio ecologico del pianeta”. Intanto, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, il 2020 sarà uno dei tre anni più caldi da quando sono cominciate le rilevazioni, probabilmente il secondo dopo il 2016.

Iran

Il 2 dicembre il parlamento ha approvato una legge che prevede l’accelerazione dell’arricchimento dell’uranio e la sospensione delle ispezioni dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) se le sanzioni internazionali non saranno revocate entro due mesi. Il presidente eletto statunitense Joe Biden ha fatto sapere che intende riattivare l’accordo nucleare del 2015, negoziato da Barack Obama e respinto nel 2018 da Donald Trump.

Etiopia

Il governo ha garantito il 2 dicembre alle Nazioni Unite un accesso umanitario senza restrizioni alla regione dissidente del Tigrai, dove si è da poco conclusa un’offensiva militare dell’esercito. Prima del conflitto 600mila persone, tra cui 96mila rifugiati eritrei, dipendevano dagli aiuti alimentari, e il blocco degli approvvigionamenti ha aggravato la situazione.

Israele

Il 2 dicembre i deputati hanno approvato, con 61 voti a favore e 54 contrari, una mozione che prevede lo scioglimento della Knesset e nuove elezioni. Ha votato a favore anche il partito centrista Blu e bianco del ministro della difesa Benny Gantz, che accusa il premier Benjamin Netanyahu di occuparsi dei suoi problemi personali, in particolare giudiziari, trascurando i compiti di governo. Per avere effetto la mozione dovrà essere approvata altre due volte volte.

Algeria

Il governo ha sospeso il 2 dicembre due siti d’informazione, Twala e Casbah Tribune, nell’ambito di un giro di vite contro la libertà di stampa. Nel corso dell’anno sono stati fermati altri giornali online, tra cui Radio M, Maghreb Emergent, Interlignes, L’Avant-Garde e Tsa. Molti giornalisti e blogger sono stati condannati o sono attualmente sotto processo.

Cina

Il 3 dicembre l’imprenditore e attivista per la democrazia Jimmy Lai è stato messo in detenzione a Hong Kong nell’ambito di un’inchiesta per frode. Lai è editore del quotidiano Apple Daily, noto per le critiche all’esecutivo di Hong Kong. L’inchiesta riguarda l’uso della sede del giornale per fini non previsti dal contratto di affitto.

Francia

Valéry Giscard d’Estaing, presidente francese dal 1974 al 1981, è morto il 2 dicembre di covid-19. Aveva 94 anni. Il presidente Emmanuel Macron lo ha definito “un uomo di progresso e libertà, che ha modernizzato il paese”.