Venezuela

La coalizione che sostiene il presidente Nicolás Maduro, il Grande polo patriottico (Gpp), ha vinto le elezioni legislative del 6 dicembre, boicottate da gran parte dell’opposizione. Il Gpp ha ottenuto il 67,7 per cento dei voti, ma il tasso di astensione è stato del 69 per cento. Il parlamento era l’unica istituzione ancora non controllata da Maduro.

Romania

Il Partito socialdemocratico (Psd), formazione di centrosinistra all’opposizione, ha ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni legislative del 6 dicembre. Secondo i risultati parziali, il Psd ha ottenuto circa il 30 per cento dei voti, contro il 25,5 per cento del Partito nazionale liberale (Pnl) del primo ministro filoeuropeo Ludovic Orban. I liberali dovrebbero però restare al potere formando una coalizione di governo con l’alleanza riformista Usr Plus.

Moldova

Il 6 dicembre decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione nella capitale Chișinău, su invito della presidente eletta filoeuropea Maia Sandu, per chiedere le dimissioni del governo e lo scioglimento del parlamento. Negli ultimi giorni il parlamento, controllato da Igor Dodon, il presidente uscente filorusso, ha approvato alcune leggi che puntano a ridurre i poteri della presidenza della repubblica. L’insediamento di Sandu è previsto alla fine di dicembre.

Bielorussia

Il 6 dicembre migliaia di persone hanno partecipato a una serie di proteste a Minsk, per il diciottesimo fine settimana consecutivo, per chiedere le dimissioni del presidente Aleksandr Lukašenko, accusato di aver vinto le elezioni del 9 agosto grazie ai brogli. I manifestanti si sono divisi in decine di miniraduni per cercare di sfuggire al controllo della polizia, ma circa trecento persone sono state arrestate.

Cina

L’ex deputato di Hong Kong Ted Hui, figura di primo piano del movimento per la democrazia, è stato incriminato il 6 dicembre in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale, e i suoi conti bancari sono stati bloccati. Hui aveva lasciato Hong Kong la settimana scorsa per trasferirsi in Danimarca.

Kuwait

L’opposizione ha ottenuto quasi metà dei seggi nelle elezioni legislative del 5 dicembre. Ventiquattro seggi sui cinquanta del parlamento sono infatti andati ai candidati di opposizione, contro i sedici delle ultime elezioni. Nessuna delle 29 donne candidate è stata però eletta, mentre nel parlamento uscente c’era una deputata.

Somalia-Stati Uniti

Il 5 dicembre il presidente Donald Trump ha ordinato il ritiro di quasi tutti i settecento soldati statunitensi presenti in Somalia per aiutare l’esercito a combattere i gruppi jihadisti Al Shabaab e Stato islamico. Una parte dei soldati sarà trasferita nei paesi vicini e continuerà a partecipare a operazioni transfrontaliere. Il ritiro sarà completato entro il 15 gennaio.