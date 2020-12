Unione europea-Regno Unito

Il 9 dicembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Boris Johnson s’incontreranno a Bruxelles per cercare di sbloccare i negoziati sulla relazione futura tra Unione europea e Regno Unito al termine del periodo di transizione, che scade il 31 dicembre. Bruxelles e Londra avrebbero raggiunto un accordo di principio sulla questione nordirlandese, con il governo britannico che avrebbe rinunciato a ripristinare i controlli alla frontiera tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.

Francia

L’8 dicembre la procura di Parigi ha chiesto una condanna a quattro anni, di cui due di effettiva detenzione, per l’ex presidente Nicolas Sarkozy, accusato di corruzione. Secondo la procura, Sarkozy avrebbe cercato di ottenere informazioni dal magistrato Gilbert Azibert su un caso che lo riguardava, in cambio di un posto nel Principato di Monaco. Sarkozy è il primo ex presidente a essere processato in Francia per corruzione.

Danimarca-Groenlandia

La premier danese Mette Frederiksen ha presentato l’8 dicembre le scuse ufficiali a 22 groenlandesi portati in Danimarca nel 1951, quando erano ancora bambini, nell’ambito di un programma di rieducazione forzata. L’obiettivo era farli crescere come danesi per poi farli rientrare in Groenlandia rafforzando i legami culturali tra Nuuk e Copenaghen. Solo sei dei 22 groenlandesi coinvolti nel fallito esperimento sociale sono ancora in vita. La Groenlandia è stata una colonia danese fino al 1953 e ha poi acquisito una progressiva autonomia.

Stati Uniti

L’8 dicembre il presidente eletto Joe Biden ha annunciato di aver scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla difesa. Austin diventerebbe il primo afroamericano a guidare il Pentagono, ma la nomina non è scontata perché il congresso dovrà approvare una deroga a un regolamento che prevede un intervallo di sette anni prima che un militare in pensione possa diventare segretario alla difesa.

India

L’8 dicembre migliaia di contadini hanno bloccato strade e ferrovie in tutto il paese nell’ambito di una giornata d’azione contro la liberalizzazione del settore agricolo. Dal 26 novembre i contadini bloccano l’accesso alla capitale New Delhi per chiedere la revoca di una recente riforma del mercato agricolo, che prevede la fine del sistema dei prezzi fissi, regolati dallo stato.

Etiopia

Il governo ha riconosciuto l’8 dicembre che l’esercito ha aperto il fuoco contro un’équipe delle Nazioni Unite che stava cercando di raggiungere un campo di rifugiati eritrei nella regione del Tigrai. La settimana scorsa Addis Abeba aveva garantito alle Nazioni Unite l’accesso umanitario senza restrizioni alla regione dissidente, dove si è da poco conclusa un’offensiva dell’esercito.

Ghana

Il 7 dicembre gli elettori sono andati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali. Si sfidano il capo dello stato uscente Nana Akufo-Addo, del Nuovo partito patriottico (Npp), e l’ex presidente John Mahama, del Congresso nazionale democratico (Ndc). Mahama ha denunciato una serie di irregolarità, ma la commissione elettorale non ha ancora annunciato i risultati.