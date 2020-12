Ghana

Il 9 dicembre la commissione elettorale ha annunciato che il capo di stato uscente Nana Akufo-Addo, del Nuovo partito patriottico (Npp), ha vinto le elezioni presidenziali del 7 dicembre. Akufo-Addo ha ottenuto il 51,59 per cento dei voti, contro il 47,36 per cento dell’ex presidente John Mahama, del Congresso nazionale democratico (Ndc). L’opposizione ha denunciato gravi irregolarità e, secondo la polizia, cinque persone sono morte nelle violenze legate alle elezioni.

Etiopia

Il 9 dicembre le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo con il governo per delle missioni di monitoraggio congiunte che favoriscano la consegna degli aiuti umanitari nella regione dissidente del Tigrai, dove si è da poco conclusa un’offensiva dell’esercito. Nei giorni scorsi l’esercito aveva aperto il fuoco contro un’équipe delle Nazioni Unite che stava cercando di raggiungere un campo di rifugiati eritrei nel Tigrai.

Stati Uniti

Hunter Biden, figlio del presidente eletto Joe Biden, ha annunciato il 9 dicembre di essere sotto indagine per presunte irregolarità legate alla sua situazione fiscale. L’inchiesta sarebbe stata aperta nel 2018 nello stato del Delaware e riguarderebbe alcuni affari conclusi all’estero. Hunter Biden era già stato al centro delle polemiche per le sue attività in Ucraina e in Cina all’epoca della presidenza di Barack Obama.

Francia

Il 9 dicembre il primo ministro Jean Castex ha presentato un progetto di legge “per garantire il rispetto dei princìpi della repubblica”, che prende di mira l’islam radicale. La legge introduce alcune restrizioni all’istruzione domiciliare, sempre più diffusa tra i musulmani, rafforza i controlli sui finanziamenti alle associazioni e punisce la pubblicazione online di contenuti che incitano all’odio.

Afghanistan

Il 10 dicembre la giornalista Malala Maiwand è stata assassinata insieme al suo autista mentre andava al lavoro a Jalalabad, nell’est del paese. Stava raggiungendo la sede di Enikass tv. Altri due giornalisti, Aliyas Dayee e Yama Siawash, sono stati uccisi dall’inizio di novembre.

Australia

Una commissione d’inchiesta parlamentare ha stabilito il 9 dicembre che il gigante minerario angloaustraliano Rio Tinto dovrà ricostruire le grotte di Juukan Gorge, un sito aborigeno risalente a 46mila anni fa danneggiato nel maggio scorso con la dinamite. La multinazionale dovrà anche risarcire le popolazioni Puutu Kunti Kurrama e Pinikura (Pkkp). Le grotte si trovano vicino a Pilbara, nello stato dell’Australia Occidentale.

Aviazione

Un aereo 737 Max dell’azienda statunitense Boeing ha effettuato il 9 dicembre il primo volo commerciale dopo venti mesi di sospensione. Si è trattato di un collegamento tra São Paulo e Porto Alegre operato dalla compagnia aerea brasiliana Gol. L’aereo ha subìto profonde modifiche dopo due incidenti che avevano causato la morte di 346 persone in Indonesia e in Etiopia.

Ambiente

Il 9 dicembre il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) ha annunciato che il mondo si avvia verso un aumento delle temperature, rispetto all’era preindustriale, di 3,2 gradi centigradi entro la fine del secolo. Lo scenario tiene conto del rispetto dell’accordo di Parigi del 2015. Il leggero calo delle emissioni di gas serra nel 2020 legato alla pandemia di covid-19, stimato in circa il 7 per cento, avrà effetti “insignificanti” nel lungo periodo.