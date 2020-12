Marocco-Israele-Stati Uniti

Il 10 dicembre il Marocco e Israele hanno annunciato un accordo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche, raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti. Washington ha anche riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale, una decisione contestata dagli indipendentisti sahrawi del Fronte Polisario. Nei mesi scorsi accordi simili erano stati firmati da Israele con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Sudan.

Libano

Il 10 dicembre il giudice Fadi Sawan ha incriminato il primo ministro dimissionario Hassan Diab e tre ex ministri nell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione del 4 agosto al porto di Beirut in cui sono morte più di duecento persone. I quattro politici sono accusati di “negligenza” per aver ignorato gli avvertimenti sulla presenza di 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio in un hangar del porto.

Unione europea

I capi di stato e di governo dei ventisette hanno raggiunto il 10 dicembre a Bruxelles un accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sul Recovery fund, il piano di rilancio da 750 miliardi di euro per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di covid-19. L’erogazione dei fondi è prevista a partire dalla primavera del 2021. L’intesa è stata raggiunta grazie a un compromesso con Polonia e Ungheria sul meccanismo per lo stato di diritto, che blocca i fondi a chi non rispetta le regole democratiche. I paesi membri hanno anche raggiunto un accordo su delle sanzioni alla Turchia e sulla riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Etiopia

Il 10 dicembre il governo ha annunciato di aver inviato degli aiuti alimentari a Mekelle, il capoluogo della regione dissidente del Tigrai, dove il 28 novembre si è conclusa un’offensiva dell’esercito. Il giorno prima le Nazioni Unite avevano raggiunto un accordo con il governo per delle missioni di monitoraggio congiunte che favorissero la consegna degli aiuti umanitari agli abitanti in difficoltà e ai 96mila rifugiati eritrei presenti nella regione.

Repubblica Democratica del Congo

Il 10 dicembre l’assemblea nazionale ha destituito, con 281 voti a favore e 200 contrari, la sua presidente Jeanine Mabunda. Si tratta di un grande successo per il presidente Félix Tshisekedi, che il 6 dicembre aveva annunciato la fine della coalizione di governo con il suo predecessore Joseph Kabila, minacciando di sciogliere il parlamento se i deputati non avessero sostenuto il suo piano di riforme. Finora l’assemblea era controllata dai sostenitori di Kabila.

Stati Uniti

È stata eseguita il 10 dicembre a Terre Haute, nell’Indiana, la condanna a morte di Brandon Bernard, un afroamericano di 40 anni che aveva partecipato a un duplice omicidio nel 1999 in Texas, quando aveva 18 anni. Si tratta della nona esecuzione federale da luglio, dopo 17 anni di sospensione. Altre quattro sono previste prima della fine del mandato del presidente Donald Trump, il 20 gennaio. Cinquecentomila persone avevano firmato una petizione per chiedere a Trump di fermare l’esecuzione di Bernard, considerando la sua giovane età al momento del crimine, il pentimento e la buona condotta.