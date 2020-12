Unione europea-Regno Unito

In un comunicato congiunto emesso il 13 dicembre, la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno annunciato che i negoziati sulla relazione futura tra Unione europea e Regno Unito proseguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è evitare che si arrivi senza un accordo alla scadenza del periodo di transizione, il 31 dicembre.

Azerbaigian-Armenia

Il 13 dicembre il governo azero ha annunciato la morte di quattro suoi soldati negli scontri con le truppe armene nel Nagorno Karabakh. Secondo Baku, i soldati armeni hanno rifiutato di lasciare un’area conformemente all’accordo di cessate il fuoco che ha messo fine al recente conflitto tra i due paesi. L’esercito armeno sostiene invece di essersi limitato a rispondere a un attacco, in cui sono rimasti feriti sei suoi soldati.

Niger

Almeno 27 persone sono morte in un attacco condotto nella notte tra il 12 e il 13 dicembre in un villaggio nella regione di Diffa, nel sudest del paese, poche ore prima dell’apertura dei seggi per le elezioni amministrative. L’attacco è stato attribuito al gruppo jihadista Boko haram.

Nigeria

Il 13 dicembre il governatore dello stato settentrionale di Katsina, Aminu Bello Masari, ha annunciato che è in corso un’operazione dell’esercito per liberare centinaia di studenti rapiti il giorno prima nell’attacco a una scuola compiuto da un gruppo di banditi. Non si conosce il numero esatto degli studenti rapiti: al momento mancano all’appello in 333, ma alcuni potrebbero essere fuggiti nei boschi.

Iran

Il 13 dicembre gli ambasciatori di Germania, Francia, Italia e Austria hanno annunciato il boicottaggio di un forum economico online organizzato da Teheran per protestare contro l’esecuzione, avvenuta il 12 dicembre, dell’oppositore Ruhollah Zam. Il governo iraniano ha accusato i paesi europei di “interferire nelle questioni interne dell’Iran”.

India

Centinaia di operai sono stati arrestati il 13 dicembre dopo aver devastato una fabbrica in cui si producono iPhone gestita dall’azienda taiwanese Wistron Infocomm a Bangalore, nel sud del paese. Gli operai sostengono di non essere pagati da quattro mesi e di essere costretti agli straordinari.

Venezuela

Il 13 dicembre le autorità hanno annunciato che almeno 14 migranti venezuelani, tra cui tre bambini, sono morti nel naufragio di un’imbarcazione mentre tornavano da Trinidad e Tobago. I migranti avevano raggiunto lo stato caraibico, ma erano stati respinti.

Argentina

L’11 dicembre la camera dei deputati ha approvato, con 131 voti a favore e 117 contrari, un progetto di legge presentato dal presidente Alberto Fernández che prevede la legalizzazione dell’aborto entro la quattordicesima settimana di gravidanza. Il progetto di legge sarà ora esaminato dal senato. Nel 2018 la camera aveva già approvato un progetto simile, che però era stato bocciato dal senato qualche settimana dopo. Oggi l’interruzione di gravidanza è ammessa solo in caso di stupro o pericolo di vita per la gestante.