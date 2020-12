Video

Anatomia di un disastro

Il 4 agosto 2020 un’esplosione ha devastato il porto di Beirut, in Libano, uccidendo più di duecento persone e danneggiando gran parte della città. Attraverso l’analisi di video, fotografie e documenti accessibili a tutti, il collettivo Forensic architecture ha ricostruito la cronologia degli eventi, anche per aiutare le indagini in corso.

The Economist

La morte che può cambiare l’esercito statunitense

L’omicidio della soldata Vanessa Guillén ha svelato gli orrori della base di Fort Hood, in Texas. Annalisa Camilli

Chi sono i no vax e i no mask in Europa

I governi preparano piani vaccinali, ma c’è chi protesta tra teorie del complotto e negazionismo.

Francesca Gnetti

Una definizione strumentale

Più di cento intellettuali palestinesi e arabi denunciano l’uso politico della lotta contro l’antisemitismo. Jeffrey N. Wasserstrom

C’è ancora speranza per Hong Kong

Tutto sembra perduto dopo la condanna di Joshua Wong. Ma in passato la città ha saputo sorprendere.

Il magazzino di Amazon a Peterborough, nel Regno Unito, 2013. (Phil Noble, Reuters/Contrasto) (Phil Noble, Reuters/Contrasto)

Gli schiavi di Babbo Natale

Contratti precari, turni di lavoro massacranti, licenziamenti facili. Una giornalista dell’Observer racconta quello che ha visto lavorando per una settimana in un magazzino di Amazon a Swansea, in Galles. L’articolo di Carole Cadwalladr, dall’archivio di Internazionale.

