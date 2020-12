Francia

Il 16 dicembre la corte d’assise speciale di Parigi ha condannato tredici persone a pene da quattro anni di prigione all’ergastolo per complicità negli attentati del gennaio del 2015 nella redazione di Charlie Hebdo e in un supermercato Hyper Cacher, in cui sono morte 17 persone. L’unica condanna all’ergastolo è stata comminata in contumacia a Mohamed Belhoucine, che potrebbe essere morto in Siria. Ali Riza Polat, considerato uno dei pianificatori degli attacchi, è stato condannato a 30 anni di prigione.

Regno Unito

Il 16 dicembre la giustizia britannica ha riconosciuto per la prima volta il ruolo dell’inquinamento nella morte di una bambina di nove anni, Ella Adoo-Kissi-Debrah, vittima di una grave crisi di asma a Londra nel 2013. Il medico legale aggiunto di Southwark Philip Barlow ha stabilito che tra il 2010 e il 2013 la bambina è stata esposta a livelli di diossido di azoto più alti rispetto ai limiti fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Armenia-Azerbaigian

Il presidente del Nagorno Karabakh, Arayik Harutyunyan, ha accusato il 16 dicembre l’esercito azero di aver catturato decine di soldati armeni della regione separatista, nonostante l’accordo di cessate il fuoco firmato il 10 novembre. I militari sono stati fatti prigionieri vicino a Khtsaberd.

Stati Uniti

Il 16 dicembre dieci stati hanno avviato un’azione legale contro Google, accusata di pratiche distorsive della concorrenza nella gestione del mercato pubblicitario. Il ricorso è stato presentato dal procuratore generale del Texas Ken Paxton ed è stato firmato dai procuratori di altri nove stati.

Etiopia-Unione europea

Il 16 dicembre l’Unione europea ha sospeso il versamento di circa 90 milioni di euro di aiuti all’Etiopia a causa del conflitto nella regione dissidente del Tigrai. Una portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero-Hernández, ha chiesto ad Addis Abeba di garantire al più presto “un accesso umanitario senza restrizioni alla regione”.

Iraq

Un commando armato ha ucciso la sera del 15 dicembre a Baghdad Salah al Iraqi, un attivista noto per il suo ruolo nelle proteste antigovernative scoppiate nell’ottobre del 2019. Al Iraqi, sopravvissuto in passato a due tentativi di omicidio, è stato assassinato nel quartiere Baghdad al Jadida, nella parte est della capitale.

Cina

Il 17 dicembre la sonda cinese Chang’e-5 è atterrata nella provincia della Mongolia Interna, nel nord del paese, dopo una storica missione sulla Luna. La sonda ha riportato sulla Terra circa due chilogrammi di roccia a più di quarant’anni dalle ultime missioni statunitensi e sovietiche. Pechino punta a inviare degli astronauti sulla Luna entro il 2030.

Fiji

Il 17 dicembre il primo ministro Frank Bainimarama ha lanciato l’allarme per il passaggio sull’arcipelago del ciclone Yasa, con venti fino a 325 chilometri all’ora. Più del 95 per cento della popolazione si trova sulla traiettoria del ciclone. I danni potrebbero essere più gravi di quelli causati nel 2016 dal ciclone Winston, che aveva provocato 44 vittime.