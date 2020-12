Stati Uniti

Il 20 dicembre democratici e repubblicani hanno raggiunto un accordo al congresso per un piano d’emergenza da 900 miliardi di dollari per contenere le conseguenze economiche della pandemia di covid-19. Sono previsti aiuti alle famiglie più in difficoltà e ai disoccupati, ma anche alle aziende in crisi. Oggi è prevista l’approvazione del piano al senato e alla camera dei rappresentanti, prima della ratifica del presidente Donald Trump.

Turchia

Il 21 dicembre l’ex deputata curda Leyla Güven è stata condannata a ventidue anni e tre mesi di prigione da un tribunale di Diyarbakır, nel sudest del paese. Güven è stata riconosciuta colpevole di “appartenenza a un gruppo terroristico”, con riferimento al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).

Germania-Finlandia-Siria

I governi di Germania e Finlandia hanno rimpatriato il 20 dicembre per motivi umanitari cinque donne e diciotto bambini che si trovavano in un campo per i familiari dei jihadisti del gruppo Stato islamico, controllato dai curdi nel nord della Siria. La Germania ha rimpatriato tre donne, sotto inchiesta per appartenenza a un gruppo terroristico, e dodici bambini, la Finlandia due donne e sei bambini.

Ungheria

In una dichiarazione congiunta pubblicata il 20 dicembre, i partiti d’opposizione hanno annunciato che nelle elezioni legislative del 2022 faranno fronte comune contro il primo ministro sovranista Viktor Orbán, al potere dal 2010. L’opposizione – che comprende liberali, socialisti e ambientalisti – presenterà un’unica lista e un solo candidato per circoscrizione in seguito allo svolgimento di primarie.

Repubblica Centrafricana

Il 20 dicembre la coalizione dell’opposizione ha chiesto il rinvio delle elezioni presidenziali e legislative del 27 dicembre dopo che il governo ha denunciato un tentativo di colpo di stato condotto dall’ex presidente François Bozizé, che però ha smentito. Il giorno prima tre gruppi armati che controllano i due terzi del paese avevano annunciato la loro fusione, e l’attuale presidente Faustin Touadéra teme una possibile offensiva verso la capitale.

Nepal

Il 20 dicembre il primo ministro K.P. Sharma Oli ha sciolto il parlamento e annunciato le elezioni anticipate all’inizio del 2021. La decisione è stata presa in seguito alle polemiche con alcuni membri del suo partito, in particolare con Pushpa Kamal Dahal, un ex leader dei ribelli maoisti, e per evitare una possibile mozione di sfiducia. Oli è accusato di corruzione ed è contestato per la gestione della pandemia di covid-19.

Afghanistan

Almeno nove persone sono morte e venti sono rimaste ferite il 20 dicembre nell’esplosione di un’autobomba a Kabul. L’obiettivo era il deputato Khan Mohammad Wardak, che è rimasto ferito. L’attentato non è stato rivendicato, ma potrebbe essere opera del gruppo Stato islamico, che nelle ultime settimane ha colpito più volte la capitale.