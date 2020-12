Russia

Il 21 dicembre l’oppositore Aleksej Navalnyj ha pubblicato sul suo canale YouTube la registrazione di una telefonata con Konstantin Kudriavtsev, uno degli agenti dell’Fsb coinvolto nel tentativo di avvelenarlo con un gas nervino nell’agosto scorso. Fingendosi un funzionario dei servizi di sicurezza incaricato di scrivere un rapporto sulla vicenda, Navalnyj si è fatto raccontare tutti i dettagli del suo avvelenamento. L’Fsb ha definito la registrazione “un falso”.

Germania

Il 21 dicembre l’estremista di destra Stephan Balliet è stato condannato all’ergastolo per un duplice omicidio e per il tentativo fallito di compiere una strage nella sinagoga di Halle, il 9 ottobre 2019. Balliet non era riuscito a entrare nella sinagoga e poco dopo aveva ucciso una passante e un cliente di un ristorante.

Romania

Tre partiti filoeuropei di centrodestra hanno raggiunto il 21 dicembre un accordo per un governo di coalizione guidato dall’attuale ministro delle finanze Florin Citu. Il Partito nazionale liberale (Pnl) e i suoi alleati dispongono di 244 seggi sui 465 del parlamento. Nelle elezioni legislative del 6 dicembre era stato il Partito socialdemocratico (Psd, opposizione) a ottenere la maggioranza relativa dei voti.

Stati Uniti-Libia

Il 21 dicembre il segretario alla giustizia statunitense William Barr ha annunciato l’incriminazione di Abu Agila Mohammad Masud, un ex membro dei servizi segreti libici accusato di aver preparato la bomba dell’attentato di Lockerbie del dicembre del 1988. La bomba era esplosa su un Boeing 747 della compagnia aerea statunitense Pan Am sopra la cittadina scozzese di Lockerbie, uccidendo le 259 persone a bordo e altre undici persone a terra. Washington ha chiesto alla Libia l’estradizione di Masud.

Nicaragua

Il 21 dicembre il parlamento ha approvato una legge, sostenuta dal presidente Daniel Ortega, che prevede di escludere dalle elezioni presidenziali e legislative del novembre del 2021 chi invoca sanzioni straniere contro il paese e chi minaccia l’ordine costituzionale. L’opposizione ha definito la legge “illiberale”.

Afghanistan

Il giornalista Rahmatullah Nekzad è stato assassinato il 21 dicembre a Ghazni, nell’est del paese, mentre usciva di casa per andare in una moschea. Nekzad, che collaborava con l’Associated press (Ap) e con Al Jazeera, è il terzo reporter a essere ucciso nel paese negli ultimi due mesi.

Cina-Regno Unito

Il 21 dicembre l’attivista di Hong Kong Nathan Law, 27 anni, ha annunciato di aver chiesto asilo politico nel Regno Unito. Law era uno dei leader del partito per la democrazia Demosisto, che si è sciolto il luglio scorso dopo l’adozione da parte di Pechino di una nuova legge sulla sicurezza nazionale. Pochi giorni prima, nel mese di giugno, Law era fuggito da Hong Kong e aveva raggiunto Londra.