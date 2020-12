Regno Unito

Il porto di Dover ha riaperto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, allentando il cordone sanitario che ha circondato il Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante del coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità si riunirà il 23 dicembre per sviluppare una strategia. I dirigenti dell’Nhs, l’agenzia sanitaria britannica, hanno lanciato un appello a Boris Johnson a estendere il periodo di transizione della Brexit di un mese, dicendo al primo ministro che un’uscita senza accordo potrebbe mettere a rischio la salute dei malati di covid-19.

Stati Uniti

La sera del 22 dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto il pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari adottato dal congresso il giorno prima dopo mesi di trattative e blocchi, definendolo una “vergogna” e chiedendo un aumento della quantità di assegni inviati alle famiglie. Trump intanto ha concesso il perdono al suo ex consigliere George Papadopulos e ad Alexander van der Zwaan, entrambi condannati nell’ambito dell’inchiesta sul “Russiagate”. Complessivamente sono stati 15 i beneficiati dalla grazia decisa dal presidente alla vigilia di Natale, compresi due ex parlamentari repubblicani.

Turchia

Un tribunale di Istanbul ha condannato il 23 dicembre il giornalista dell’opposizione Can Dündar a più di 27 anni di carcere con l’accusa di aiuto a un gruppo terroristico e di spionaggio. Dündar, ex direttore del quotidiano di opposizione Cumhuriyet, è stato ritenuto colpevole di aver pubblicato un’indagine secondo la quale i servizi segreti turchi stavano consegnando armi a gruppi islamisti in Siria. Nel maggio 2016, Can Dündar era stato condannato in primo grado a cinque anni e dieci mesi di carcere per aver divulgato segreti di stato, ed era riuscito a fuggire in Germania.

Israele

Il parlamento israeliano si è sciolto allo scoccare della mezzanotte del 23 dicembre senza riuscire a rispettare la scadenza per l’approvazione del bilancio del 2020 e del 2021, portando alla convocazione di nuove elezioni, la quarta in due anni. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo partner di coalizione Benny Gantz si sono accusati reciprocamente per l’implosione del governo nato solo sette mesi fa.

Repubblica Centrafricana

I caschi blu hanno preso il controllo della quarta città del paese, Bambari, che era stata conquistata dai ribelli. “I civili stanno tornando e i gruppi armati sono stati respinti nella foresta”, ha dichiarato il portavoce della missione dell’Onu nel paese, la Minusca. Il 27 dicembre si svolgeranno le elezioni presidenziali e legislative, e Mosca ha inviato 300 “istruttori militari” per aiutare il governo, che denuncia un tentativo di colpo di stato.

Russia

La Russia ha annunciato il 22 dicembre delle contro misure per rispondere alle sanzioni decise dai paesi dell’Unione europea per l’avvelenamento del principale avversario del presidente Vladimir Putin, Aleksej Navalnyj, definendo “deliranti” le accuse di quest’ultimo sui servizi speciali russi.

Afghanistan

Due dottoresse che lavoravano in una prigione dove sono detenuti centinaia di taliban sono morte il 22 dicembre nella capitale afgana insieme ad altre tre persone per l’esplosione di una bomba piazzata sotto la loro auto.