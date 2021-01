L’Ohio contro gli oppioidi

Da anni gli Stati Uniti devono gestire un’altra crisi sanitaria: quella causata dall’uso diffuso di oppioidi. In Ohio, uno degli stati più colpiti, è stato creato un programma in cui gli ex consumatori sono pagati dal governo locale per aiutare le persone che vogliono liberarsi dalla dipendenza. Il quinto episodio di Stato alterato, una serie sugli effetti delle politiche sulle droghe nel mondo.