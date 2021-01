Un mondo senza antibiotici?

Gli antibiotici sono prescritti troppo spesso e usati in modo improprio. Così si favoriscono le mutazioni dei batteri, che diventano sempre più resistenti ai farmaci e più dannosi per i pazienti. Il video del Financial Times immagina cosa potremmo fare per evitare che gli antibiotici non riescano più a fare il loro lavoro, causando una nuova crisi sanitaria globale.