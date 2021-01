Come si viveva in Alaska cinquant’anni fa? Come si costruisce un igloo? Com’è fatta un’autostrada di ghiaccio? Chi sono gli adolescenti che hanno presentato un reclamo alle Nazioni Unite?

Potere ai giovani. Nel 2019 sedici adolescenti da tutto il mondo, tra cui Greta Thunberg, hanno presentato un reclamo formale alle Nazioni Unite in cui accusavano cinque paesi di non aver fatto abbastanza per ridurre l’inquinamento, violando così un trattato internazionale che protegge i diritti dei bambini. The youth climate movement around the world è un documentario di Earth focus (in inglese con sottotitoli automatici di YouTube).