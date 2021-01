I bot minano la democrazia

I bot sono software che svolgono compiti in modo automatico. Sui social network sono usati spesso per diffondere notizie false e propaganda imitando il modo di comunicare degli esseri umani, al punto da influenzare l’opinione pubblica su temi d’importanza mondiale. Cosa si può fare per evitare che diventino un rischio per la democrazia? Il video della Thomson Reuters Foundation.