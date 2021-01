Stati Uniti

Il 27 gennaio il presidente Joe Biden ha affermato che nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti guideranno la risposta mondiale alla “minaccia esistenziale” posta dalla crisi climatica. Biden ha annunciato l’organizzazione di un vertice sul clima il 22 aprile, in occasione della giornata della Terra, e ha firmato alcuni decreti in tema di ambiente, tra cui uno che introduce una moratoria sulle concessioni per la ricerca di petrolio e gas.

Il dipartimento della sicurezza interna ha emesso il 27 gennaio un’allerta terrorismo sulla minaccia interna costituita dagli estremisti che contestano l’elezione a presidente di Joe Biden. Secondo i responsabili della sicurezza, l’assalto al congresso del 6 gennaio potrebbe aver incoraggiato molti estremisti a passare all’azione. Nel suo discorso d’insediamento Biden aveva promesso di lottare contro “il suprematismo bianco e il terrorismo interno”.

Germania

Il 28 gennaio il tribunale di Francoforte ha condannato all’ergastolo il neonazista Stephan Ernst, 47 anni, per l’omicidio, avvenuto il 2 giugno 2019, di Walter Lübcke, un politico dell’Unione cristianodemocratica (Cdu) favorevole all’immigrazione.

Polonia

Migliaia di persone sono scese in piazza a Varsavia e in altre città del paese il 27 gennaio per denunciare l’entrata in vigore di un divieto quasi totale di aborto. Nell’ottobre scorso il Tribunale costituzionale aveva sancito l’illegittimità dell’aborto nel caso di gravi malformazioni del feto. L’interruzione volontaria di gravidanza è ormai ammessa solo in caso di stupro, incesto o quando è in pericolo la vita della gestante.

Russia

Il 27 gennaio la polizia di Mosca ha perquisito la sede della fondazione anticorruzione dell’oppositore Aleksej Navalnyj e gli appartamenti in cui vivono la moglie Yulia, il fratello Oleg e la portavoce Kira Iarmych. Lo stesso giorno l’autorità delle telecomunicazioni russa ha avviato un procedimento contro vari social network, sotto accusa per la presenza di messaggi che incitavano i minorenni a partecipare alle manifestazioni antigovernative del 23 gennaio. Navalnyj è stato arrestato il 17 gennaio al suo ritorno a Mosca dalla Germania.

Libano

Un uomo è morto e più di 220 persone sono rimaste ferite il 27 gennaio negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia durante una protesta a Tripoli, nel nord del paese. I manifestanti sono scesi in piazza per la terza sera consecutiva per denunciare la disoccupazione e l’inflazione. Secondo alcune stime, circa metà della popolazione libanese vive in condizioni di povertà a causa di una grave crisi economica.

India

Il 27 gennaio la polizia ha arrestato duecento contadini accusati di aver partecipato ai disordini scoppiati il giorno prima a New Delhi in occasione della festa nazionale. Un manifestante era morto e trecento poliziotti erano rimasti feriti. Dal 26 novembre migliaia di contadini sono accampati alle porte di New Delhi per chiedere il ritiro di tre provvedimenti che sanciscono la liberalizzazione del mercato agricolo.