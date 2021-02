Birmania

Il 1 febbraio l’esercito ha compiuto un colpo di stato, proclamando lo stato d’emergenza per un anno e arrestando la premier di fatto Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint. I militari hanno motivato il golpe con presunti brogli nelle elezioni legislative del novembre scorso, vinte dalla Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi. La Birmania ha già avuto un regime militare dal 1962 al 2011.

Russia

Il 31 gennaio più di 5.300 persone sono state arrestate in varie città del paese nel corso delle manifestazioni per chiedere la scarcerazione dell’oppositore Aleksej Navalnyj. L’oppositore era stato arrestato il 17 gennaio al suo rientro a Mosca dalla Germania, dove aveva trascorso la convalescenza dopo un tentativo di avvelenamento. Domani la sua detenzione potrebbe essere estesa per un periodo fino a tre anni.

Regno Unito-Cina

A partire dal 31 gennaio milioni di abitanti di Hong Kong possono chiedere un visto speciale britannico che permette di vivere e lavorare nel Regno Unito per cinque anni. Al termine di questo periodo, potranno presentare una domanda di cittadinanza. La misura, che è la risposta di Londra alla repressione in corso nella sua ex colonia, riguarda le persone che hanno un passaporto britannico d’oltremare e i loro familiari.

Siria

Il 31 gennaio almeno dodici persone sono morte in due attentati nelle zone controllate dalle forze turche e dai loro alleati nella provincia di Aleppo, nel nordovest del paese. Una prima autobomba ha ucciso sette civili ad Azaz e una seconda ha ucciso cinque ribelli filoturchi vicino ad Al Bab.

Somalia

Almeno cinque civili sono morti il 31 gennaio in un attacco condotto dal gruppo jihadista al Shabaab in un hotel nel centro di Mogadiscio. Altre dieci persone sono rimaste ferite. L’attacco si è svolto in due fasi: prima un’autobomba e poi un assalto armato all’interno dell’edificio.

El Salvador

Il 31 gennaio l’ong Medici senza frontiere ha sospeso le sue attività alla periferia della capitale San Salvador, controllata dalle bande criminali, dopo che una delle sue ambulanze è stata attaccata e due operatori sono rimasti feriti. Il Salvador è considerato uno dei paesi più violenti del mondo. Nel 2020 sono stati registrati 1.322 omicidi, un dato in calo rispetto ai 2.398 del 2019.

Vietnam

Il 31 gennaio il segretario generale del Partito comunista Nguyen Phu Trong è stato rieletto per un terzo mandato alla guida del paese. Negli ultimi anni Trong, un conservatore filocinese di 76 anni, ha portato avanti una campagna contro la corruzione e una dura repressione nei confronti degli oppositori del regime.