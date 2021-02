Turchia

Il 1 febbraio la polizia ha arrestato 159 studenti che partecipavano a una manifestazione a Istanbul per chiedere le dimissioni del rettore dell’università del Bosforo Melih Bulu, nominato dal presidente Recep Tayyip Erdoğan, e la liberazione di altri quattro studenti incarcerati per aver esposto una bandiera con un simbolo della comunità lgbt associato a un luogo sacro dell’islam. Il ministro degli esteri Süleyman Soylu aveva definito i quattro studenti arrestati dei “deviati”.

Iran

Il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif ha chiesto il 1 febbraio al capo della diplomazia dell’Unione europea Josep Borrell di fare da mediatore tra Teheran e Washington per salvare l’accordo internazionale sul programma nucleare iraniano. Nel 2018 l’ex presidente statunitense Donald Trump aveva abbandonato l’accordo reintroducendo le sanzioni contro Teheran. Il nuovo presidente Joe Biden si è detto disponibile a rientrare nell’accordo a condizione che l’Iran faccia il primo passo, mettendo fine all’arricchimento dell’uranio che era ripreso in seguito alle sanzioni.

Kosovo-Israele

Il 1 febbraio i governi dei due paesi hanno firmato un accordo di reciproco riconoscimento nel corso di una cerimonia online. Il Kosovo, paese a maggioranza musulmana, ha anche riconosciuto Gerusalemme come capitale d’Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah come un’organizzazione terroristica.

Regno Unito

Il governo ha presentato il 1 febbraio una richiesta di adesione all’accordo commerciale transpacifico, un’area di libero scambio che attualmente comprende undici paesi americani e della regione Asia-Pacifico, tra cui l’Australia, il Giappone, il Canada e il Messico. L’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (Cptpp) è stato firmato nel marzo del 2018 a Santiago del Cile.

Birmania

Il 2 febbraio la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) ha chiesto la scarcerazione immediata della sua leader Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, e degli altri esponenti del partito arrestati in occasione del colpo di stato compiuto dall’esercito. Il golpe è stato condannato dall’Unione europea e dagli Stati Uniti, che hanno minacciato sanzioni. Oggi è prevista una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

El Salvador

Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite il 31 gennaio nel centro della capitale San Salvador nell’attacco compiuto da un commando armato contro un furgone su cui viaggiavano alcuni attivisti del Fronte Farabundo Martí di liberazione nazionale (Fmln), un partito di sinistra all’opposizione. Il 28 febbraio si svolgeranno nel paese le elezioni legislative.