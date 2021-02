Guerra alla droga in Brasile

Il paese ha scelto la strada della repressione contro il traffico di stupefacenti, ma il sistema non funziona: sono aumentati gli arresti e le vittime innocenti, mentre il potere delle organizzazioni criminali è rimasto lo stesso. Nel 2018 in Brasile più di seimila persone sono state uccise dalle forze di polizia. Il settimo episodio della serie Stato alterato.