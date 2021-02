Stati Uniti-Yemen

Il 4 febbraio il presidente Joe Biden ha messo fine al sostegno statunitense alla coalizione guidata dall’Arabia Saudita nello Yemen, auspicando una soluzione diplomatica al conflitto in corso nel paese, definito “una catastrofe umanitaria e strategica”. Biden ha nominato il diplomatico Timothy Lenderking inviato speciale per lo Yemen.

Stati Uniti

Il 4 febbraio la camera dei rappresentanti, con 230 voti a favore e 199 contrari, ha rimosso la repubblicana Marjorie Taylor Greene dai suoi incarichi nelle commissioni per l’istruzione e per il bilancio per il suo sostegno al movimento complottista di estrema destra QAnon. Undici deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici per rimuoverla. In passato la deputata della Georgia aveva anche affermato che le sparatorie nelle scuole statunitensi erano state organizzate dalle lobby contro le armi.

Brasile

L’azienda mineraria brasiliana Vale ha accettato il 4 febbraio di pagare più di sette miliardi di dollari di risarcimenti per il disastro della diga di Brumadinho, che ha causato la morte di 270 persone. La catastrofe, avvenuta il 25 gennaio 2019, era stata causata dal cedimento di un bacino di decantazione di una miniera di ferro nello stato del Minas Gerais.

Uganda

Il 4 febbraio la Corte penale internazionale dell’Aja ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità Dominic Ongwen, un ex comandante del gruppo ribelle ugandese Esercito di resistenza del Signore (Lra). Nel corso del processo Ongwen, che rischia una condanna all’ergastolo, ha sostenuto di essere lui stesso una vittima perché era stato rapito dall’Lra quando aveva nove anni e costretto a diventare un bambino soldato.

Egitto

Il 4 febbraio è stato scarcerato Mahmoud Hussein, un giornalista dell’emittente qatariota Al Jazeera che era in detenzione preventiva dal dicembre del 2016 per “diffusione di false informazioni”. Hussein ha trascorso più di quattro anni in prigione senza essere stato formalmente incriminato e processato.

Libano

L’attivista e intellettuale sciita Lokman Slim, noto per le sue posizioni a favore della laicità dello stato e della democrazia, è stato assassinato il 4 febbraio nel sud del paese. Slim, 58 anni, era stato più volte minacciato per le sue critiche al movimento sciita Hezbollah.

Belgio-Francia-Iran

Il 4 febbraio il diplomatico iraniano Assadollah Assadi, 49 anni, è stato condannato a vent’anni di prigione per aver progettato un attentato nel 2018 contro un raduno di oppositori del regime iraniano a Villepinte, in Francia, che era stato sventato appena in tempo. Teheran ha definito il processo una “palese violazione del diritto internazionale”, contestando il mancato rispetto dell’immunità diplomatica di Assadi.

Birmania

Il 5 febbraio centinaia di insegnanti e studenti hanno partecipato a Rangoon a una manifestazione contro il colpo di stato militare del 1 febbraio. Poche ore prima era stato arrestato Win Htein, 79 anni, un esponente della Lega nazionale per la democrazia (Lnd) vicino ad Aung San Suu Kyi.