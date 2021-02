Ecuador

L’economista socialista Andrés Arauz, vicino all’ex presidente Rafael Corea, è in testa nel primo turno delle elezioni presidenziali del 7 febbraio. Secondo i risultati parziali, Arauz ha ottenuto il 32,31 per cento dei voti, contro il 19,87 per cento dell’avvocato indigeno Yaku Pérez, del partito di sinistra Pachakutik, e il 19,27 per cento del conservatore Guillermo Lasso. Il ballottaggio si svolgerà l’11 aprile.

Haiti

Il 7 febbraio il ministro della giustizia Rockefeller Vincent ha affermato che è stato sventato un tentativo di colpo di stato contro il presidente Jovenel Moïse. Sono state arrestate 23 persone, tra cui un giudice della corte di cassazione e un’ispettrice generale della polizia. Le tensioni sono legate alla scadenza del mandato di Moïse, che secondo alcuni è terminato ieri e secondo altri si concluderà il 7 febbraio 2022.

Birmania

L’8 febbraio la polizia ha usato i cannoni ad acqua per reprimere una grande manifestazione a Rangoon contro il colpo di stato del 1 febbraio. Migliaia di persone sono scese in piazza per il terzo giorno consecutivo per chiedere la liberazione di Aung San Suu Kyi e degli altri dirigenti arrestati durante il golpe, e molti lavoratori hanno aderito a uno sciopero generale contro la giunta militare.

Stati Uniti-Iran

In un’intervista concessa alla Cbs il 7 febbraio, il presidente statunitense Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro l’Iran e torneranno al tavolo dei negoziati per salvare l’accordo internazionale sul programma nucleare iraniano solo dopo che Teheran avrà sospeso l’arricchimento dell’uranio. Poche ore prima la guida suprema iraniana Ali Khamenei aveva posto la revoca delle sanzioni come condizione per la rinuncia ad arricchire l’uranio. Nel 2018 l’ex presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato il ritiro dall’accordo nucleare e ripristinato le sanzioni, spingendo Teheran a violare i suoi impegni.

Libia

Il 5 febbraio i partecipanti al dialogo interlibico riuniti a Ginevra, in Svizzera, grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, hanno eletto Abdel Hamid Dbeibah primo ministro ad interim. Dbeibah e i tre membri designati del consiglio presidenziale avranno il compito di unificare le istituzioni e di organizzare le elezioni nel prossimo dicembre. Il paese è diviso da anni tra il governo di unione nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dalla Turchia, e quello del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese, sostenuto dalla Russia.

India

Il 7 febbraio un ghiacciaio dell’Himalaya è crollato nel fiume Dhauliganga, causando un’enorme onda di piena in una vallata del distretto di Chamoli, nello stato dell’Uttarakhand. Il bilancio provvisorio è di 14 morti, ma le vittime potrebbero essere molte di più perché ci sono 170 dispersi.