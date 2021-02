Stati Uniti

Il 9 febbraio il senato ha confermato, con 56 voti a favore e 44 contrari, la legittimità del processo per l’impeachment dell’ex presidente Donald Trump, accusato di “istigazione all’insurrezione” per l’assalto al congresso del 6 gennaio. Gli avvocati di Trump sostenevano che il processo fosse illegittimo perché Trump non è più in carica. Nella prima udienza i procuratori democratici hanno mostrato le immagini del discorso di Trump del 6 gennaio e del successivo assalto al congresso.

Birmania

Il 10 febbraio decine di migliaia di persone sono scese in piazza per il quinto giorno consecutivo a Rangoon e nella capitale Naypyidaw per protestare contro il colpo di stato del 1 febbraio. Ieri sera l’esercito ha condotto un raid a Rangoon contro la sede della Lega nazionale per la democrazia, la formazione di Aung San Suu Kyi. Poche ore prima una donna era rimasta gravemente ferita quando la polizia aveva aperto il fuoco contro un gruppo di manifestanti a Naypyidaw.

Repubblica Centrafricana

Le forze filogovernative hanno ripreso il 9 febbraio il controllo di Bouar, una città nell’ovest del paese fondamentale per garantire gli approvvigionamenti alla capitale Bangui, sotto assedio da parte di un’alleanza composta da sei gruppi armati. Centinaia di militari ruandesi e di paramilitari russi stanno combattendo a fianco dell’esercito regolare. Nel dicembre scorso l’alleanza ribelle aveva lanciato un’offensiva contro il presidente Faustin Archange Touadéra.

Palestina

I partiti Al Fatah e Hamas hanno raggiunto il 9 febbraio un accordo al Cairo, in Egitto, in base al quale s’impegnano a rispettare l’esito delle elezioni legislative e presidenziali che si svolgeranno tra maggio e luglio, e che saranno le prime nel Territori palestinesi dal 2005. L’obiettivo è formare un governo unitario per riprendere i contatti con la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden.

Iraq

Il 9 febbraio nella prigione di Nassiriya, nel sud del paese, è stata eseguita la condanna a morte di cinque persone accusate di terrorismo. Secondo Amnesty international, l’Iraq è il quarto paese al mondo per numero di esecuzioni dopo la Cina, l’Iran e l’Arabia Saudita.

Emirati Arabi Uniti

Il 9 febbraio la sonda Al Amal (“speranza”) degli Emirati Arabi Uniti è entrata in orbita intorno a Marte quasi sette mesi dopo il decollo dal centro spaziale di Tanegashima, in Giappone. L’obiettivo della missione, la prima interplanetaria condotta da un paese arabo, è studiare l’atmosfera del pianeta rosso. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo su Marte di una missione cinese e di una statunitense.