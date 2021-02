I lupi dividono la Norvegia Ogni anno la caccia al lupo accende un dibattito animato tra i norvegesi e attira le critiche degli ambientalisti di tutto il mondo. Con un viaggio nelle remote e gelide comunità del paese scandinavo, il documentarista Kyrre Lien racconta le vite di un cacciatore e di un ambientalista, e mostra cos’è in gioco per loro.

Certe coincidenze

Incontrare il capoufficio su un’isola deserta, trovarsi di fronte la prozia svedese in uno strip bar, indossare in tre lo stesso vestito a Natale: sono davvero incredibili scherzi del caso? O siamo noi che selezioniamo gli eventi in modo da farli sembrare unici? L’articolo di Ian Stewart per il New Scientist, dall’archivio di Internazionale.