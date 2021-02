Arabia Saudita

Il 10 febbraio l’attivista per i diritti umani Loujain al Hathloul è stata scarcerata dopo aver trascorso quasi tre anni in prigione. Al Hathloul, 31 anni, era stata arrestata nel maggio del 2018 insieme ad altre attiviste che si battevano contro il divieto di guidare per le donne, in seguito revocato. Secondo i suoi familiari, avrebbe subìto torture e molestie sessuali durante la detenzione.

Yemen-Arabia Saudita

I ribelli huthi che controllano una parte dello Yemen hanno lanciato il 10 febbraio un attacco con un drone contro l’aeroporto internazionale di Abha, nel sud dell’Arabia Saudita. Gli huthi hanno rivendicato un attacco contro “obiettivi militari”, mentre Riyadh ha denunciato un “crimine di guerra” in un luogo frequentato da civili. Sono stati registrati alcuni danni ma nessuna vittima.

Etiopia

Il 10 febbraio il direttore della Croce rossa etiope, Abera Tola, ha affermato che gli operatori umanitari non hanno accesso all’80 per cento della regione settentrionale del Tigrai, con conseguenze potenzialmente devastanti per la popolazione e per i profughi eritrei. La regione è isolata dal novembre scorso, quando si è conclusa un’offensiva dell’esercito federale.

Birmania-Stati Uniti

Il 10 febbraio il presidente statunitense Joe Biden ha congelato i fondi della giunta militare birmana depositati negli Stati Uniti e ha annunciato ulteriori sanzioni nei prossimi giorni. Biden ha anche chiesto la liberazione immediata di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e premier di fatto fino al colpo di stato del 1 febbraio.

Bangladesh

Otto jihadisti sono stati condannati a morte il 10 febbraio, con il metodo dell’impiccagione, dal tribunale speciale antiterrorismo di Dhaka. Erano accusati dell’omicidio, nell’ottobre del 2015, di Faisal Arefin Dipan, proprietario di una casa editrice. Due degli otto imputati, tra cui il leader del gruppo Syed Ziaul Haque, sono stati condannati in contumacia.

Polonia

Il 10 febbraio la maggior parte dei mezzi d’informazione indipendenti ha partecipato a un’iniziativa di protesta, con blocco dei contenuti, contro un progetto di legge che prevede una nuova tassa sulle loro entrate pubblicitarie. Secondo il governo, il provvedimento servirebbe a creare un fondo per lottare contro la pandemia di covid-19.

Germania

Il 10 febbraio il governo ha presentato un progetto di legge che limita fortemente l’uso dei pesticidi intorno ai corsi d’acqua e nelle aree naturali protette per contrastare il declino delle popolazioni di insetti. Il provvedimento è contestato dalle associazioni degli agricoltori.