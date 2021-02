Cina-Regno Unito

L’11 febbraio l’autorità cinese per la radio e la televisione ha revocato la licenza all’emittente britannica Bbc World News, accusata di trasmettere contenuti non conformi alle direttive in vigore nel paese. In particolare, Pechino contesta la diffusione di alcune notizie sulla pandemia di covid-19 e sulla persecuzione degli uiguri nello Xinjiang. Il ministro degli esteri britannico Dominic Raab ha denunciato un “attacco inaccettabile alla libertà di stampa”.

Giappone

Il 12 febbraio il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, 83 anni, si è dimesso a causa delle polemiche suscitate da alcune sue frasi sessiste. La settimana scorsa, commentando una proposta di aumentare la presenza femminile nei consigli di amministrazione, Mori aveva detto che sarebbe un problema perché “le donne tendono a parlare troppo”.

Afghanistan

Cinque agenti di sicurezza afgani sono morti l’11 febbraio nell’attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nella provincia di Kabul. L’attacco, che non ha causato vittime o feriti tra il personale delle Nazioni Unite, non è stato ancora rivendicato.

Stati Uniti

L’11 febbraio il presidente statunitense Joe Biden ha bloccato ufficialmente i finanziamenti alla costruzione del muro alla frontiera con il Messico. Nel gennaio del 2019 l’ex presidente Donald Trump aveva proclamato lo stato d’emergenza al confine meridionale del paese, uno stratagemma che gli permetteva di usare fondi del Pentagono per la costruzione del muro, senza passare per il congresso.

Ecuador

L’11 febbraio centinaia di indigeni hanno partecipato a una manifestazione a Quito per sostenere il loro candidato Yaku Pérez, che aveva denunciato brogli nel primo turno delle elezioni presidenziali del 7 febbraio. Secondo i risultati quasi definitivi annunciati dalla commissione elettorale, l’economista socialista Andrés Arauz, vicino all’ex presidente Rafael Corea, è in testa con il 32,64 per cento dei voti, contro il 19,72 per cento del conservatore Guillermo Lasso e il 19,42 per cento di Pérez, un avvocato indigeno di sinistra. Il ballottaggio si svolgerà l’11 aprile.

Danimarca

La polizia antiterrorismo danese ha annunciato l’11 febbraio che 13 persone coinvolte nella pianificazione di un attentato con esplosivi nel paese sono state arrestate lo scorso fine settimana nell’area metropolitana di Copenaghen. Un’altra persona è stata arrestata in Germania. I leader del gruppo sarebbero tre fratelli siriani che si erano procurati armi e sostanze chimiche che servono a preparare esplosivi.

Etiopia

L’11 febbraio l’ong Human rights watch ha accusato l’esercito di aver bombardato alcune aree densamente popolate nel corso dell’offensiva condotta nel novembre scorso nella regione settentrionale del Tigrai. I bombardamenti avrebbero causato 83 vittime e più di trecento feriti, e avrebbero spinto migliaia di persone a fuggire in Sudan.