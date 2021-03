Lontani dai figli

In Giappone non esiste l’affido condiviso e ogni anno, anche prima del divorzio, ci sono migliaia di casi di bambini portati via da un genitore, che ne ottiene la custodia e impedisce all’altro di vederli. Le storie di quattro padri esclusi dalla vita dei loro figli, nel video di Marco Panzetti, Chiara Galvani e Federica Galvani.