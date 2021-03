Cina

Il 4 marzo, al termine di un’udienza durata quattro giorni, il tribunale di Hong Kong ha disposto la detenzione dei 47 attivisti per la democrazia incriminati il 28 febbraio per “sovversione” in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino. Intanto, l’assemblea nazionale del popolo, il parlamento cinese, ha avviato l’esame di una riforma elettorale che rafforzerebbe il controllo di Pechino sul consiglio legislativo di Hong Kong.

Birmania

Il 4 marzo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Birmania, Thomas Andrews, ha chiesto al Consiglio di sicurezza d’imporre un embargo mondiale sulla vendita di armi al paese e di rafforzare le sanzioni mirate contro la giunta militare. Dal 1 febbraio, giorno del colpo di stato, almeno 54 manifestanti per la democrazia sono stati uccisi dalle forze di sicurezza.

Senegal

Una persona è morta negli scontri scoppiati il 4 marzo a Bignona, nel sud del paese, durante una manifestazione contro l’arresto dell’oppositore Ousmane Sonko. Quest’ultimo era stato arrestato il 3 marzo per “disturbo dell’ordine pubblico” dopo che un corteo di protesta lo aveva accompagnato durante il suo trasferimento in tribunale a Dakar, dov’era stato convocato per rispondere a un’accusa di stupro. Sonko denuncia un complotto del presidente Macky Sall per escluderlo dalle prossime elezioni presidenziali.

Etiopia

Il 4 marzo l’alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha chiesto un’inchiesta indipendente sui possibili crimini di guerra e contro l’umanità compiuti nella regione del Tigrai durante la recente offensiva dell’esercito etiope. Bachelet ha precisato che sono state raccolte informazioni sui bombardamenti avvenuti a Mekelle, Humera e Adigrat, e sui massacri compiuti dai soldati eritrei ad Aksum e Dengelat.

Libia

Il premier ad interim Abdul Hamid Dbeibah ha consegnato il 4 marzo la lista dei nuovi ministri alla presidenza del parlamento. L’obiettivo è ottenere la fiducia dei deputati l’8 marzo, quando il parlamento si riunirà a Sirte, a metà strada tra la Tripolitania (ovest) e la Cirenaica (est). In caso di voto favorevole, Dbeibah avrà il compito di portare il paese alle elezioni previste il 24 dicembre.

Regno Unito

Il 4 marzo un gruppo unionista nordirlandese, il Consiglio delle comunità lealiste (Lcc), ha informato il primo ministro Boris Johnson di aver sospeso l’appoggio all’accordo di pace del 1998 a causa del protocollo concordato da Londra e Bruxelles dopo la Brexit. Ideato per evitare il ritorno di una frontiera fisica tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda, che fa parte dell’Unione europea, il protocollo introduce dei controlli sulle merci che arrivano nella provincia dalla Gran Bretagna.