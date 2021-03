Tunisia

Il 9 marzo almeno 39 migranti, tra cui quattro bambini, sono morti nel naufragio di due imbarcazioni al largo delle isole Kerkenna. Altre 160 persone sono state soccorse. I migranti, che volevano raggiungere l’Europa, erano partiti poche ore prima da Sfax, nonostante il maltempo. Almeno 252 migranti sono morti dall’inizio dell’anno mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo.

Costa d’Avorio

Il 9 marzo la commissione elettorale ha annunciato che il partito al potere Rhdp, del presidente Alassane Ouattara, ha vinto le elezioni legislative del 6 marzo ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi (137 su 254). Il voto ha segnato il ritorno in parlamento del Fronte popolare ivoriano (Fpi) dell’ex presidente Laurent Gbagbo, che da circa dieci anni boicottava le elezioni.

Grecia

Tre poliziotti sono rimasti feriti la sera del 9 marzo durante una manifestazione alla periferia di Atene contro la brutalità della polizia, a cui hanno partecipato circa cinquemila persone. La protesta è stata indetta dopo la pubblicazione di un video che mostra un poliziotto mentre colpisce un uomo con un manganello durante un pattugliamento per verificare il rispetto delle misure di contenimento del covid-19.

Russia

Il 10 marzo l’autorità russa responsabile di internet e dei mezzi d’informazione, il Roskomnadzor, ha rallentato il funzionamento di Twitter nel paese accusando l’azienda statunitense di non aver rimosso contenuti illegali “sull’uso di droghe, sul suicidio minorile e sulla pedopornografia”. Il rallentamento riguarda il 100 per cento dei dispositivi mobili e il 50 per cento di quelli fissi.

Stati Uniti

Il 9 marzo il quotidiano Times Union ha rivelato che una sesta donna è uscita allo scoperto accusando di molestie il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo. La donna sostiene di essere stata “toccata in modo inappropriato” nella residenza ufficiale del governatore ad Albany. Cuomo ha escluso la possibilità di dimettersi a inchiesta in corso.

Canada

Cinque ex atlete della squadra nazionale di nuoto sincronizzato – Chloé Isaac, Gabrielle Boisvert, Erin Willson, Sion Ormond e Gabriella Brisson – hanno presentato il 9 marzo una denuncia collettiva contro la loro federazione per “abusi psicologici e negligenza”. Le cinque atlete sostengono che la loro allenatrice Julie Sauvé, morta nel 2020, fosse ossessionata dal loro aspetto e le costringesse a perdere una quantità eccessiva di peso.