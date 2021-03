Stati Uniti

Il 10 marzo la camera dei rappresentanti ha approvato, con 220 voti a favore e 211 contrari, il piano di rilancio da 1.900 miliardi di dollari voluto dal presidente Joe Biden per contrastare la pandemia di covid-19 e la conseguente crisi economica. Secondo la Casa Bianca, permetterà di creare sette milioni di posti di lavoro, mentre milioni di persone riceveranno un assegno da 1.400 dollari. Il piano, che era già stato approvato dal senato, sarà promulgato da Biden il 12 marzo.

Messico

La camera dei deputati ha approvato il 10 marzo, con 316 voti a favore e 129 contrari, un progetto di legge che depenalizza l’uso ricreativo della marijuana. Il testo, che passerà ora all’esame del senato, autorizza il possesso individuale di 28 grammi di marijuana e la coltivazione a domicilio di otto piante, ma vieta il consumo minorile.

Cina

L’11 marzo l’assemblea nazionale del popolo, il parlamento di Pechino, ha approvato quasi all’unanimità una riforma del sistema elettorale di Hong Kong che riduce l’autonomia del consiglio legislativo e concede alle autorità un diritto di veto sui candidati d’opposizione.

Giappone

L’11 marzo il paese commemora ildecimo anniversario della triplice catastrofe in cui morirono circa 18.500 persone: un terremoto di magnitudo 9 sulla scala Richter seguito da un enorme tsunami e da un incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

Libia

Il parlamento riunito a Sirte, a metà strada tra la Tripolitania (ovest) e la Cirenaica (est), ha dato il 10 marzo la fiducia al governo di transizione guidato da Abdelhamid Dbeibah con 121 voti a favore su 132 deputati presenti. Il governo avrà il compito di riunificare le istituzioni del paese e organizzare le elezioni a dicembre.

Arabia Saudita

Il 10 marzo un tribunale ha confermato in appello la condanna a più di cinque anni di prigione e il divieto di espatrio dell’attivista per i diritti umani Loujain al Hathloul, scarcerata l’11 febbraio dopo aver trascorso quasi tre anni in prigione. Al Hathloul, 31 anni, non dovrà tornare in prigione perché sono stati confermati tre anni con la condizionale. L’attivista era stata arrestata nel maggio del 2018 mentre si batteva contro il divieto di guidare per le donne, in seguito revocato.

Spagna

Il 10 marzo la presidente della comunità autonoma di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esponente del Partito popolare, si è dimessa e ha indetto la elezioni anticipate per il 4 maggio. La decisione è stata presa dopo che il Partito socialista, all’opposizione, ha presentato una mozione di sfiducia contro di lei con il sostegno del partito di centrodestra Ciudadanos, finora alleato di Díaz Ayuso.

Russia

Il gigante minerario Norilsk Nickel ha annunciato il 10 marzo di aver pagato una multa da 146,2 miliardi di rubli (circa 1,7 miliardi di euro) per un disastro ambientale nell’Artico. Nel maggio scorso 21mila tonnellate di carburante si erano riversate nei corsi d’acqua del territorio di Krasnojarsk, nel nord del paese.