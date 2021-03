Turchia

Il 22 marzo la lira turca ha perso il 17 per cento del valore rispetto al dollaro dopo il licenziamento del governatore della banca centrale Naci Ağbal, annunciato dal presidente Recep Tayyip Erdoğan la sera del 19 marzo. Erdoğan non ha motivato la decisione, ma il 17 marzo Ağbal aveva annunciato il rialzo dei tassi d’interesse per combattere un’inflazione al 15 per cento. Intanto, il 19 marzo Erdoğan ha ritirato il paese dalla Convenzione di Istanbul, un trattato internazionale per prevenire e combattere le violenze contro le donne.

Siria

Violenti combattimenti tra le Forze democratiche siriane (Fds), un’alleanza a maggioranza curda, e le forze turche sostenute dalle milizie alleate sono proseguiti il 21 marzo nel nord del paese. Secondo l’ong Osservatorio siriano dei diritti umani, i combattimenti sono scoppiati il 19 marzo, quando le forze turche hanno lanciato un’offensiva contro due villaggi a nordovest di Ain Issa, controllata dai curdi.

Repubblica Centrafricana

Il 21 marzo Serge Bozanga, portavoce della Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc), un’alleanza ribelle che quattro mesi fa ha lanciato un’offensiva per conquistare la capitale Bangui, ha annunciato che l’ex presidente François Bozizé ha accettato di assumere il comando delle operazioni. L’obiettivo è destituire l’attuale presidente Faustin Archange Touadéra.

Repubblica del Congo

Il 21 marzo gli elettori sono andati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali. Il principale candidato d’opposizione, Guy-Brice Parfait Kolélas, è morto di covid-19 il giorno del voto. Il favorito è l’attuale presidente Denis Sassou Nguesso, al potere dal 1997.

Venezuela-Colombia

L’esercito venezuelano ha condotto il 21 marzo un’operazione contro un campo di dissidenti dell’ex ribellione colombiana delle Farc nello stato di Apure, nell’ovest del Venezuela, vicino al confine con la Colombia. Secondo Etelivar Torres, sindaco della cittadina colombiana di Arauquita, i combattimenti hanno causato molte vittime.

Cina-Canada

Il 22 marzo è cominciato a Pechino il processo a Michael Kovrig, uno dei due canadesi arrestati nel 2018 con l’accusa di spionaggio. Il 19 marzo era cominciato a Dandong il processo al suo concittadino Michael Spavor. Secondo Ottawa, Kovrig e Spavor sono stati arrestati per rappresaglia dopo l’arresto in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, di Meng Wanzhou, vicepresidente dell’azienda cinese Huawei.

Australia

Le alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito lo stato del New South Wales, nel sudest del paese, hanno costretto circa 18mila persone a lasciare le loro case. Gli allagamenti sono i più gravi nel paese da decenni. Poco più di un anno fa la stessa regione era stata colpita da incendi senza precedenti e da una grave siccità.