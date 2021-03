Il mercato dei vaccini Nel 2019 rappresentavano il 3 per cento dei ricavi dell’industria farmaceutica. Ma con l’arrivo del covid-19 le cose sono cambiate: i vaccini sono la principale strategia d’uscita dalla pandemia e sono state sviluppate tecnologie che potrebbero aiutare la lotta contro altre malattie. Il video del Financial Times.

Francesca Coin Le disuguaglianze del piano vaccinale In Italia molte persone fragili non sono ancora vaccinate. Com’è potuto succedere?

The Economist Biden alle prese con la frontiera Al confine con il Messico migliaia di migranti sperano nel nuovo presidente statunitense. Ma le riforme non sono ancora chiare.

Arwa Mahdawi Basta giustificare la violenza maschile Se un uomo uccide otto persone, in gran parte donne asiatiche, non può essere colpa di una “giornata storta”.

Viva gli sposi

Il riconoscimento delle unioni omosessuali sembra un passo avanti. In realtà aumenta la discriminazione: i gay sono cittadini come tutti e hanno il diritto di potersi sposare. L’articolo di Andrew Sullivan sul mensile statunitense The New Republic, dall’archivio di Internazionale.