Corea del Nord

Il 25 marzo il regime nordcoreano ha lanciato due missili balistici nel mar del Giappone, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’esercito sudcoreano ha rilevato il lancio di due “oggetti non identificati” e poche ore dopo il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha confermato che si è trattato di missili balistici. L’ultimo lancio di missili balistici nordcoreani risaliva al 29 marzo 2020.

Stati Uniti

Il 24 marzo il presidente Joe Biden ha incaricato la vicepresidente Kamala Harris di occuparsi della crisi dei migranti alla frontiera con il Messico. Dall’insediamento di Biden migliaia di migranti hanno raggiunto i confini meridionali degli Stati Uniti, tra cui centinaia di minorenni non accompagnati provenienti in maggioranza dal Salvador, dal Guatemala e dall’Honduras.

Stati Uniti

Il governatore della Virginia Ralph Northam, democratico, ha ratificato il 24 marzo una legge che sancisce l’abolizione della pena di morte. La Virginia diventa così il ventitreesimo stato americano, il primo del sud, ad abolire la pena capitale. Dal 1976, quando la corte suprema ha autorizzato la ripresa delle esecuzioni nel paese, la Virginia è lo stato che ne ha avute di più dopo il Texas.

Etiopia-Eritrea

Il 24 marzo la Commissione etiopica dei diritti umani (Ehrc) ha accusato l’esercito eritreo di aver ucciso più di cento civili alla fine di novembre ad Aksum, nel Tigrai, ipotizzando possibili crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Nelle settimane scorse accuse simili erano state formulate anche da Amnesty international e Human rights watch.

Repubblica Democratica del Congo

Il 24 marzo le autorità locali hanno annunciato che almeno 17 persone sono morte in una serie di attacchi dei ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) nella regione di Beni, nella provincia orientale del Nord Kivu. I ribelli hanno attaccato i villaggi di Samboko, Tchani-Tchani e Kapoka, e compiuto un’imboscata su una strada vicino al confine ugandese.

Egitto

La navigazione nel canale di Suez è ancora sospesa il 25 marzo dopo che nella notte tra martedì e mercoledì un’enorme portacontainer è rimasta incagliata. Centinaia di navi sono bloccate alle due estremità del canale, che garantisce i collegamenti tra l’Europa e l’Asia. La portacontainer Ever Given, lunga quattrocento metri, era diretta a Rotterdam.

Spagna

Il 24 marzo gli ex primi ministri Mariano Rajoy (2011-2018) e José Maria Aznar (1996-2004) hanno negato l’esistenza di finanziamenti illecitial Partito popolare (Pp, destra) nel corso di un’udienza davanti al tribunale dell’Audiencia nacional. L’ex tesoriere del partito Luis Bárcenas sostiene di aver gestito per molti anni la “cassa B”, che raccoglieva finanziamenti illeciti da uomini d’affari per garantire vantaggi economici ai dirigenti del partito.