Corea del Nord

Il 26 marzo l’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha confermato il test missilistico del giorno prima, affermando che sono stati lanciati due missili tattici guidati di nuova generazione. Secondo l’agenzia i missili, in grado di trasportare testate nucleari, hanno raggiunto i loro obiettivi nel mar del Giappone dopo aver percorso più di seicento chilometri. Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno contestato il test missilistico, condotto in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Stati Uniti

La University of Southern California (Usc) ha accettato il 25 marzo di pagare più di un miliardo di dollari di risarcimenti per gli abusi sessuali commessi da un ginecologo su centinaia di pazienti all’interno del campus a Los Angeles. George Tyndall, 74 anni, è stato arrestato nel 2019 e al momento è in libertà su cauzione in attesa del processo. Rischia una condanna a più di 50 anni di prigione.

Russia

Il 25 marzo i collaboratori dell’oppositore Aleksej Navalnyj hanno presentato una denuncia all’amministrazione penitenziaria e alla procura generale in cui esprimono preoccupazione per la sua vita. Navalnyj sarebbe sottoposto a “torture tramite privazione del sonno” e avrebbe forti dolori alla schiena e alla gamba destra. L’oppositore sta scontando una condanna a due anni e mezzo in una colonia penale nella regione di Vladimir.

Israele

Secondo i risultati finali delle elezioni legislativedel 23 marzo, le quarte in meno di due anni, il partito Likud (destra) del primo ministro Benjamin Netanyahu e i suoi alleati hanno ottenuto 52 seggi alla Knesset, nove in meno rispetto ai 61 necessari per la maggioranza, mentre le formazioni che si oppongono a lui hanno ottenuto 57 seggi. Per formare un governo di coalizione Netanyahu, sotto processo per corruzione, dovrebbe quindi convincere due formazioni che non hanno ancora preso posizione: l’alleanza di destra Yamina (sette seggi) e il partito arabo Raam (quattro).

Repubblica Democratica del Congo

Il 25 marzo il ministro della giustizia Bernard Takahishe Ngumbi ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’ex capo della polizia John Numbi, legato all’ex presidente Jospeh Kabila. Numbi è sospettato di essere il mandante dell’omicidio dell’attivista per i diritti umani Floribert Chebeya, avvenuto nel 2010.

Ambiente

Il 25 marzo l’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) ha stabilito che l’elefante africano di foresta (Loxodonta cyclotis) è in pericolo critico dopo che la popolazione è crollata dell’86 per cento in trent’anni a causa del bracconaggio e della perdita dell’habitat. L’elefante africano di foresta, che vive nelle foreste dell’Africa centrale e occidentale, è più piccolo dell’elefante africano di savana (Loxodonta africana), considerato “in pericolo”, con una popolazione che si è ridotta del 60 per cento negli ultimi cinquant’anni.