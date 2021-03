Stati Uniti

Il 29 marzo, dopo tre settimane dedicate alla selezione della giuria, si è aperta la fase del dibattimento nel processo a Derek Chauvin, il poliziotto accusato di aver ucciso l’afroamericano George Floyd a Minneapolis, il 25 maggio 2020. È stato mostrato un video che documenta la morte per soffocamento di Floyd, tenuto bloccato a terra per più di nove minuti con il ginocchio di Chauvin sul collo. Floyd, che era già stato ammanettato, ripete più volte la frase “non riesco a respirare”, prima di perdere conoscenza. Il procuratore Jerry Blackwell ha accusato Chauvin di aver tradito il suo giuramento di poliziotto.

Brasile

Il presidente Jair Bolsonaro, sotto accusa per la gestione della pandemia di covid-19, ha effettuato il 29 marzo un rimpasto nel suo governo, nominando sei nuovi ministri, tra cui quelli degli esteri, della difesa e della giustizia. Il ministro degli esteri Ernesto Araújo, noto per le sue posizioni estreme e complottiste, è stato sostituito dal diplomatico Carlos Alberto França. Con il rimpasto Bolsonaro punta a ottenere il sostegno di un gruppo di parlamentari centristi.

Cina

Il 30 marzo il presidente Xi Jinping ha ratificato una riforma del sistema elettorale di Hong Kong che mette fine all’autonomia del territorio. La riforma prevede che solo i candidati “patriottici” possano candidarsi al consiglio legislativo dell’ex colonia britannica. Pechino potrà quindi mettere il veto ai candidati legati al movimento per la democrazia.

Birmania

Il 29 marzo il governo statunitense ha sospeso il suo accordo commerciale con la Birmania fino al ritorno di un governo “democraticamente eletto”. Intanto, secondo l’ong locale Aapp, almeno 510 persone sono morte nella repressione seguita al colpo di stato del 1 febbraio.

Grecia

La commissaria agli affari interni dell’Unione europea Ylva Johansson ha annunciato il 29 marzo, in occasione di una visita sull’isola di Lesbo, che Bruxelles stanzierà 276 milioni di euro per la costruzioni di nuovi campi per i migranti nelle isole greche del mar Egeo. Johansson ha anche chiesto alla Turchia di riprendere 1.450 migranti ai quali non è stato riconosciuto il diritto d’asilo dopo il loro arrivo in Grecia; ad Atene ha chiesto di indagare più approfonditamente sulle accuse di respingimenti illegali di migranti. Il 6 aprile la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel incontreranno ad Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Francia

Il 29 marzo il laboratorio farmaceutico Servier è stato riconosciuto colpevole di truffa aggravata e omicidio colposo per il farmaco antifame Mediator, che avrebbe causato la morte di centinaia di persone. Il laboratorio è stato condannato a pagare 2,7 milioni di euro di ammenda e dovrà versare più di 180 milioni di euro di risarcimenti alle parti civili. Anche l’agenzia francese per la sicurezza del farmaco (Ansm) è stata condannata a pagare 303mila euro di ammenda.

Costa d’Avorio

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo alcuni ribelli jihadisti provenienti dal Burkina Faso hanno attaccato due postazioni delle forze di sicurezza a Kafolo e a Kolobougou, nel nord del paese. Nei combattimenti sono morte almeno sei persone: due soldati, un poliziotto e tre jihadisti.