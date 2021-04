Taiwan

Il 2 aprile almeno 41 persone sono morte nel deragliamento di un treno all’ingresso di un tunnel nell’est del paese. Decine di persone sono rimaste intrappolate nei vagoni e più di sessanta sono state ricoverate in ospedale. Sul treno, partito dalla capitale Taipei e diretto a Taitung, nel sudest dell’isola, viaggiavano circa 350 persone. L’incidente sarebbe stato causato dalla collisione con un veicolo che ostruiva i binari.

Birmania

Il 1 aprile l’ex premier di fatto Aung San Suu Kyi, in detenzione dal colpo di stato militare del 1 febbraio, è stata incriminata per violazione di una legge sul segreto di stato che risale all’epoca coloniale e prevede pene fino a 14 anni di prigione. Lo stesso giorno il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna “il ricorso alla violenza contro persone che manifestano pacificamente”, dopo che la Cina si è opposta alle sanzioni contro la giunta militare.

Ucraina-Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha accusato il 1 aprile la Russia di aver ammassato le sue truppe alla frontiera tra i due paesi. Poco dopo il dipartimento di stato statunitense ha messo in guardia Mosca da qualunque “tentativo d’intimidazione”. Dall’inizio dell’anno venti soldati ucraini sono stati uccisi dai separatisti filorussi nell’est dell’Ucraina.

Paesi Bassi

Il primo ministro Mark Rutte, in carica dal 2010, è scampato di stretta misura il 1 aprile a una mozione di sfiducia, che è stata respinta da 78 deputati su 150. Rutte, leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd, liberalconservatore), era accusato di aver mentito nel corso delle trattative per formare un governo di coalizione, in seguito alle elezioni legislative del 17 marzo.

Slovacchia

Il 1 aprile si è insediato un nuovo governo guidato da Eduard Heger, 44 anni, ministro delle finanze nel precedente esecutivo ed esponente del partito di centrodestra Gente comune. Heger prende il posto di Igor Matovič, che si era dimesso il 30 marzo in seguito alle polemiche sull’acquisto del vaccino russo Sputnik V contro il covid-19 e in generale sulla gestione della pandemia nel paese. Matovič rimane però nel governo come ministro delle finanze.

Ecuador-Stati Uniti

Il 1 aprile il ministero degli esteri ecuadoriano ha definito disumano l’abbandono di due bambine ecuadoriane di tre e cinque anni, che nella notte del 30 marzo sono state lasciate cadere da un trafficante di esseri umani oltre il muro che separa il Messico dagli Stati Uniti. Le due bambine sono state soccorse vicino a Santa Teresa, nel New Mexico, dagli agenti della polizia di frontiera statunitense (Cbp, Customs and border protection).