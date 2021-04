Video

Dieci anni di paura in Libia

Dalla caduta del dittatore Muammar Gheddafi, nel 2011, il paese ha tentato la via della transizione alla democrazia, che però è stata segnata da violenze e instabilità e ha portato a una lunga guerra civile. Il video del Guardian racconta una Libia in cerca di riconciliazione, nonostante la guerra per procura alimentata da potenze straniere.

Punti di vista

Madawi al Rasheed

Una via d’uscita

L’Arabia Saudita vuole fermare la guerra nello Yemen. Ma serve un vero programma di ricostruzione. Zuhair al Jezairy

Fuori controllo

In Iraq le tribù e le milizie contrabbandano le armi e le rivendono sul mercato nero.

Memorabili

In rotta verso il futuro

“Essere a bordo di un cargo che sta per attraversare il più grande oceano del mondo dà una sensazione unica”. Da San Francisco a Hong Kong, tre settimane in alto mare insieme a 25 marinai filippini e 8.200 container. Il diario del giornalista Peter Haffner, dall’archivio di Internazionale.

Cultura

David Randall

Vite avventurose

Storie, saghe e aneddoti romanzeschi dei corrispondenti all’estero. Daniele Cassandro

Inno alla mascolinità fragile

Storia dell’album, e della copertina, che costò la carriera al cantante dei Dexys Midnight Runners. Portfolio

Fotografie ritrovate

Un nuovo libro raccoglie sessant’anni di immagini inedite scattate da Elliott Erwitt. Giovanni Ansaldo

Musica per anni pandemici

Il nuovo disco dei Godspeed You! Black Emperor non è il migliore della loro carriera ma comunque apprezzabile. Alberto Notarbartolo

Arrivano Jake ed Elwood Blues

Il 9 settembre 1978 i Blues Brothers suonano a Los Angeles. La canzone che apre il concerto è imperdibile.

