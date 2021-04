Afghanistan-Stati Uniti

Il 13 aprile il governo statunitense ha annunciato il ritiro di tutte le sue truppe dall’Afghanistan entro l’11 settembre 2021, ventesimo anniversario degli attentati del 2001. Oggi il presidente Joe Biden darà l’annuncio ufficiale in un discorso alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi Biden aveva avvertito che sarebbe stato difficile rispettare la scadenza del 1 maggio, prevista dall’accordo firmato dall’amministrazione Trump con i ribelli taliban nel febbraio del 2020.

Iran

Il 13 aprile il governo ha avvertito l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che “comincerà ad arricchire l’uranio al 60 per cento”. La decisione è stata presa due giorni dopo un attacco israeliano alla centrale nucleare di Natanz. Oggi l’Iran arricchisce l’uranio al 20 per cento, un livello più alto rispetto al 3,67 per cento fissato dall’accordo internazionale del 2015, respinto dall’ex presidente statunitense Donald Trump nel 2018. Un arricchimento al 60 per cento avvicinerebbe il paese a un possibile uso militare dell’energia nucleare.

Burkina Faso

Il tribunale militare di Ouagadougou ha annunciato il 13 aprile che l’ex presidente Blaise Compaoré, al potere dal 1987 al 2014, sarà processato per l’omicidio del suo predecessore Thomas Sankara durante il colpo di stato del 1987. Deposto in seguito a una rivolta popolare nel 2014, Compaoré si è rifugiato in Costa d’Avorio e ha acquisito la cittadinanza ivoriana. Sankara era molto popolare e oggi è considerato un’icona panafricana.

Benin

Il 13 aprile la commissione elettorale ha annunciato che il presidente uscente Patrice Talon è stato rieletto con l’86 per cento dei voti nelle presidenziali dell’11 aprile. Il tasso di partecipazione è stato del 50,17 per cento. Talon è accusato dall’opposizione di aver impresso una deriva autoritaria al paese.

Somalia

Il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, detto “Farmajo”, ha promulgato il 14 aprile una legge che proroga di due anni il suo mandato, arrivato a scadenza l’8 febbraio. Un accordo tra le forze politiche per organizzare le elezioni tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 non è stato applicato a causa di divergenze sulle modalità del voto.

Germania

Il 13 aprile è cominciato a Stoccarda il processo a dodici membri di un gruppo neonazista accusati di aver pianificato degli attentati contro moschee e politici, con l’obiettivo di provocare una guerra civile. Gli imputati sono stati arrestati nel febbraio del 2020 prima di passare all’azione. L’obiettivo del Gruppo S, che aveva raccolto 50mila euro per acquistare armi, era assassinare dei musulmani durante la preghiera del venerdì e due politici dei Verdi, tra cui il leader Robert Habeck.

Messico

Trenta militari della marina sono stati arrestati il 13 aprile nell’ambito di un’inchiesta sulla scomparsa di un numero imprecisato di persone nel 2014 nello stato nordorientale del Tamaulipas. Alcuni mezzi d’informazione locali precisano che almeno 25 persone sarebbero scomparse a Nuevo Laredo nel corso di un’operazione condotta da un’unità speciale della marina contro il crimine organizzato.