Il festival torna il 17 e 18 aprile con quattro dibattiti in streaming sulla pagina Facebook di Internazionale. Si parlerà di città sostenibili, colonialismo italiano, Stato islamico e donne nell’informatica.

Sabato 17 aprile, alle 16, si parlerà delle città del futuro: come dovrebbero diventare quando finirà la pandemia? Policentriche, più abitabili, meno disuguali, più flessibili, sostenibili e tecnologiche. Ne parleranno la presidente del Fondo nazionale innovazione Francesca Bria, l’architetto e designer Michele De Lucchi e Caterina Sarfatti di C40 Cities. L’incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Unipolis, sarà moderato da Stefano Daelli, cofondatore di From e curatore della newsletter collaborativa Segnali dal futuro.

Alle 18 Francesca Sibani, della redazione di Internazionale, intervisterà Maaza Mengiste, scrittrice e autrice di Il re ombra (Einaudi 2021), un romanzo storico che parla della violenza coloniale italiana, delle donne nella resistenza etiope e del potere della fotografia.

I dibattiti continuano domenica 18 aprile alle 16. Dalla nascita del califfato alla sconfitta militare, cosa ci insegna la storia del gruppo Stato islamico e perché rappresenta ancora una minaccia. La giornalista e ricercatrice Catherine Cornet ne discuterà con il sociologo Farhad Khosrokhavar e la giornalista Marta Serafini.

Per chiudere i due giorni di festival alle 18 ci sarà un incontro sul ruolo che hanno avuto le donne nell’informatica, spesso dimenticato. Parteciperà la scrittrice e musicista statunitense Claire L. Evans, intervistata dalla scrittrice Claudia Durastanti.

Sul sito del festival c’è anche una selezione di articoli per approfondire gli argomenti degli incontri.