L’esercito segreto di Putin

Dalla Repubblica Centrafricana all’Ucraina fino alla Libia, i mercenari del gruppo militare russo Wagner compaiono in conflitti in cui Mosca non schiera l’esercito regolare. Il video di Le Monde spiega che Vladimir Putin ha bisogno di loro per aumentare la sua influenza in alcuni paesi e allo stesso tempo negare il coinvolgimento diretto del governo russo.