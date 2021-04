Russia

Il 21 aprile migliaia di persone hanno partecipato a delle manifestazioni vietate dalle autorità a Mosca, San Pietroburgo e in altre città del paese per chiedere la liberazione dell’oppositore Aleksej Navalnyj, in sciopero della fame e in gravi condizioni di salute. Secondo l’ong Ovd-Infos, più di 1.200 persone sono state arrestate.

Ambiente

Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, si apre un vertice di due giorni sulla crisi climatica organizzato dal presidente Joe Biden. Parteciperanno in videoconferenza circa quaranta leader stranieri, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, quello russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi. Biden dovrebbe impegnarsi a ridurre del 50 per cento entro il 2030 le emissioni di gas serra degli Stati Uniti.

Stati Uniti

Un afroamericano di circa 40 anni, Andrew Brown Jr, è stato ucciso il 21 aprile dalla polizia a Elizabeth City, nel North Carolina. Secondo alcuni mezzi d’informazione locali, Brown è stato colpito mentre cercava di allontanarsi in automobile da alcuni agenti che gli avevano notificato un mandato di perquisizione. I familiari sostengono che Brown, padre di dieci figli, fosse disarmato.

Indonesia

Il 21 aprile un sottomarino indonesiano con 53 persone a bordo è scomparso al largo dell’isola di Bali durante un’esercitazione militare. Sei navi della marina indonesiana e un elicottero sono impegnati nelle ricerche, che si svolgono in un tratto di mare in cui è stata avvistata una grande chiazza di carburante.

Pakistan

Il 21 aprile quattro persone sono morte e dodici sono rimaste ferite nell’esplosione di una bomba nel parcheggio di un hotel di lusso a Quetta, capoluogo della provincia sudoccidentale del Belucistan. Nell’hotel stava soggiornando l’ambasciatore cinese Nong Rong, che non era però presente al momento dell’esplosione.

Siria-Israele

L’esercito israeliano ha annunciato il 22 aprile di aver condotto alcuni raid sulla Siria dopo che un missile terra-aria è caduto nel deserto del Negev, nel sud d’Israele, vicino alla centrale nucleare segreta di Dimona. Secondo l’ong Osservatorio siriano dei diritti umani, le forze israeliane hanno distrutto alcune batterie di difesa antiaerea a Dmeir, 40 chilometri a nordest di Damasco, località da cui sarebbe partito il missile e che ospita anche dei depositi di armi delle milizie filoiraniane.

Australia-Cina

Il 21 aprile il governo federale australiano ha annullato due accordiconclusi dallo stato del Victoria con la Cina “per tutelare l’interesse nazionale”. Pechino ha definito “una provocazione” l’annullamento degli accordi, che riguardavano il progetto cinese della Nuova via della seta. Il progetto, lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping, prevede grandi investimenti nelle infrastrutture per migliorare i collegamenti commerciali della Cina con il resto dell’Asia, l’Europa, l’Africa e l’Oceania.