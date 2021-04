Indonesia

Il 25 aprile la marina indonesiana ha individuato sui fondali marini al largo di Bali, a più di ottocento metri di profondità, il relitto del sottomarino scomparso quattro giorni prima durante un’esercitazione militare, confermando la morte dei 53 membri dell’equipaggio. Il sottomarino è affondato e si è spezzato in tre parti in seguito a un’avaria.

Albania

Il 25 aprile gli albanesi sono andati alle urne per le elezioni legislative. Il primo ministro Edi Rama, leader del Partito socialista dal 2005, punta a ottenere un terzo mandato. Il suo principale avversario è Lulzim Basha, leader del Partito democratico (centrodestra). La commissione elettorale annuncerà i risultati tra oggi e domani.

Cuba

Migliaia di persone hanno partecipato il 25 aprile a delle carovane di protesta a Santa Clara (centro) e a Las Tunas (est) per chiedere la fine dell’embargo statunitense. I due paesi si erano riavvicinati durante la presidenza di Barack Obama, ma le tensioni sono riprese con quella di Donald Trump, che ha rafforzato l’embargo in vigore dal 1962. L’attuale presidente Joe Biden non sembra considerare la distensione con Cuba una priorità.

Ciad

Il 25 aprile il consiglio militare di transizione al potere dopo la morte del presidente Idriss Déby Itno ha respinto la proposta di un cessate il fuoco lanciata dai ribelli del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact). Déby, al potere dal 1990, è morto il 20 aprile per le ferite riportate mentre guidava l’esercito contro i ribelli nel nord del paese. A capo del consiglio militare c’è uno dei suoi figli, Mahamat Idriss Déby, 37 anni.

Yemen

Tra il 23 e il 25 aprile almeno 65 persone sono morte nei combattimenti vicino a Marib, l’ultimo bastione governativo nel nord del paese. I ribelli huthi si trovano ormai a pochi chilometri dalla città, nonostante le forze governative abbiano il sostegno della coalizione guidata dall’Arabia Saudita.

Stati Uniti-Turchia

Il presidente statunitense Joe Biden ha riconosciuto il 24 aprile come genocidio la morte di circa 1,5 milioni di armeni tra il 1915 e il 1916, all’epoca dell’Impero ottomano. La decisione è stata contestata dalla Turchia, che ha convocato l’ambasciatore statunitense ad Ankara. Finora il genocidio armeno è stato riconosciuto da più di venti paesi.

Armi

Secondo l’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Iirps), la spesa militare globale ha raggiunto i 1.981 miliardi di dollari nel 2020, con un aumento del 2,6 per cento rispetto al 2019, nonostante il calo del pil causato dalla pandemia. In testa ci sono gli Stati Uniti, con il 39 per cento della spesa globale, seguiti dalla Cina con il 13 per cento.