Somalia

Il 26 aprile un gruppo armato legato all’opposizione ha consolidato il controllo su alcune zone della capitale Mogadiscio in seguito ai combattimenti del 25 aprile con le forze di sicurezza, in cui sono morte almeno tre persone. Le violenze sono scoppiate durante una manifestazione dell’opposizione contro la proroga di due anni del mandato del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, detto “Farmajo”.

Mozambico

Il 26 aprile l’azienda petrolifera francese Total ha sospeso a tempo indeterminato i lavori di costruzione di un enorme complesso per la produzione di gas naturale liquefatto nella provincia di Cabo Delgado, nel nordest del paese, a causa del moltiplicarsi degli attacchi di una milizia jihadista. Alla fine di marzo decine di persone sono morte in un’offensiva jihadista contro la città di Palma.

Iran

L’iranobritannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 42 anni, è stata condannata il 26 aprile a un anno di prigione più un anno di divieto d’espatrio con l’accusa di “propaganda” antiraniana. Zaghari-Ratcliffe, che aveva appena finito di scontare una condanna a cinque anni di prigione, era accusata di aver partecipato a un sit-in davanti all’ambasciata iraniana a Londra nel 2009.

Spagna

Il 26 aprile diciassette migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono stati ritrovati morti a bordo di un’imbarcazione cinquecento chilometri a sudest dell’isola El Hierro, la più piccola delle Canarie. Tre sopravvissuti – due uomini e una donna – sono stati trasferiti in un ospedale sull’isola di Tenerife. L’imbarcazione alla deriva era stata avvistata da un aereo militare spagnolo.

Russia

Il 26 aprile la procura di Mosca ha sospeso le attività dell’équipe del Fondo di lotta alla corruzione (Fbk), guidata dall’oppositore Aleksej Navalnyj, che sta scontando una condanna a due anni e mezzo di prigione e nei giorni scorsi ha interrotto uno sciopero della fame. L’équipe di Navalnyj potrebbe essere dichiarata “estremista”, una categoria di cui fanno parte gruppi jihadisti come il gruppo Stato islamico e Al Qaeda.

Stati Uniti

Secondo i dati del censimento del 2020, pubblicati il 26 aprile, gli Stati Uniti hanno 331.449.281 abitanti, in aumento del 7,4 per cento rispetto al 2010 (la crescita più bassa dai tempi della grande depressione). La popolazione è aumentata soprattutto nel sud del paese. Gli stati della California e di New York perderanno un seggio ciascuno alla camera dei rappresentanti, mentre il Texas ne guadagnerà due.